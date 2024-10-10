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▲賈永婕點名市政府東南廣場沙坑區、國父紀念館是觀賞101煙火最佳位置。（圖／IG@janet_chia_）

▲賈永婕剛上任一個月，就已經讓台北101呈現了完全嶄新的形象。（圖／記者陳明安攝，2024.09.03）

台北101將於今（10）日晚間首度舉辦「心動台灣 Cheers‧台北 101 國慶展演」，將演出長達1分鐘的煙火秀，許多民眾也開始找尋最佳觀賞位置。對此，台北101董事長賈永婕更親自透露101煙火最佳觀賞位置，有2個地點視角絕佳。台北101董事長賈永婕昨（9）日晚間在Instagram現實動態分享，這次觀賞台北101國慶煙火的最佳視角位置，「會是很好的觀看位置喔，也可以喔」，隨後更邀請民眾一同到場觀賞「賈董等你喔」。針對這次的活動，賈永婕也在日前吐露心聲，「這麼短的時間要籌辦國慶活動真的是一大挑戰，時間的壓力之外當然還有預算經費的壓力。好險我們101的超強團隊馬上支援就緒。集一切力量排除萬難後10月10號8點我們準備了雷射光雕秀最後還加碼了1分鐘的煙火」。2024年10月10日(星期四)市政府東南廣場沙坑區、國父紀念館施放1分鐘的煙火，煙火、雷射光雕秀加上建築燈光及點燈打字精彩展演，煙火秀結束後，光雕投影燈光秀會一路持續到晚上10點。