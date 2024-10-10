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2024年亞洲桌球錦標賽男子團體4強戰，中華男團今（10）日交手印度隊，前3點由林昀儒、高承睿、黃彥誠輪番上陣，最終中華男團以3：0擊敗印度隊，連續3屆挺進決賽，今晚9點將與中國隊爭奪冠軍。中華隊在前兩屆亞錦賽均獲得男團銀牌，今日由世界排名第11的林昀儒擔任第一點，對決42歲的印度老將Achanta Sharath Kamal。林昀儒首局以11：7拿下，第二局一度被對手拿到局點，但他成功化解，最終以12：10取勝，第三局再接再厲，以11：9為中華隊先下一城。第二點輪到19歲高承睿登場，出戰世界排名第60的Thakkar Manav Vikash。首局高承睿以11：9逆轉取勝，第二局高承睿在7：9落後時，一記擦邊球被判出界，但向裁判反映後維持原判，Thakkar以11：8扳回一局。在平手局面，高承睿穩住陣腳，第三局以11：3大勝，第四局雖然錯失兩個賽末點，但最終以13：11力克對手，為中華隊取得2：0的領先。第三點由世界排名第70的黃彥誠對上31歲Harmeet Desai。黃彥誠開賽連得5分，以11：6先馳得點，第二局雙方你來我往，戰至9：9時，黃彥誠頂住壓力連下2分，第三局黃彥誠延續手感，以11：7拿下，為中華隊鎖定勝局，成功晉級決賽。這是中華男團繼2000年、2003年、2021年、2023年之後，隊史第5度闖進亞錦賽決賽，今晚9點將挑戰上屆冠軍中國隊，力求復仇，爭奪冠軍寶座。