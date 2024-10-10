我是廣告 請繼續往下閱讀

PC大廠華碩9月業績再寫新高！由於電競筆電出貨優於預期，再加上AI伺服器、顯卡等業務助攻下，9月營收月增8.6%。PC品牌廠華碩公告9月營收為新台幣620.6億元，主要是受惠於PC產品以及AI伺服器出貨暢旺，單月營收創近17年新高；第三季營收約為新台幣1665.1億元，季增約14.9%、年增約23.2%；此外，累計前9個月營收為新台幣4331.33億元，年增近2成。以出貨量來看，第三季PC出貨年增10%，在全球PC市占率超過蘋果成第四大。在品牌營收方面，華碩9月品牌營收588億元、年增29%；第三季品牌營收1567億元、年增24%；9月單月與第三季單季品牌營收同創歷史新高。華碩第三季持續達成優於市場的成長動能，於多項產品線實現逾雙位數百分比的年增長。電競筆電出貨量優於預期，進一步擴大與強化電競品牌領導地位。華碩表示，公司第3季持續達成優於市場的成長動能，在多項產品線實現逾雙位數百分比的年增長。電競筆電出貨量優於預期，擴大與強化電競品牌領導地位。根據IDC調查指出，華碩第三季PC出貨量達550萬台，較去年同期大幅成長10%，市占率從7%提升至7.9%，是前五大品牌中唯一實現兩位數成長的廠商，也因此順利搶下全球市占第4的寶座，而市場領導者聯想則微幅成長3%，惠普僅增0.4%，戴爾則下滑4%，蘋果下滑2.2%。展望後市，華碩目標下半年營益率至少要往4-5%高標邁進。其中，華碩搭載輝達（NVIDIA）HGX H200平台的AI伺服器預計10月出貨，加上配備英特爾（Intel）最新Core Ultra處理器的「Copilot+ PC」新品上市，預計本季營收將延續第3季強勁動能。