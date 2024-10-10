我是廣告 請繼續往下閱讀

國立臺灣戲曲學院學生再度參與國家慶典演出。在客家委員會安排下，客家戲學系、歌仔戲學系學生與青年團近60人扮仙祈福，今（10）日與其他南北串連的客家團體，共約120位不同世代的表演者，在國慶大典合力演出「守護（亻厓）等个台灣」主題，慶賀雙十國慶。國立臺灣戲曲學院校長李揚表示，本校是全國唯一培育傳統表演藝術人才的學府，教育傳承並弘揚傳統戲曲文化，在重要的國家盛典常常可以見到本校學生擔綱演出，繼今年五二０總統就職典禮，國慶大會再獲邀演是極高的榮耀，再次證明學生的表現受到肯定。客家委員會規劃的國慶演出，包括「流動山河、伯公相隨、盤花盛冠」三個主題段落，結合傳統藝術、旗舞、武術、客家八音與現代搖滾等演出，彰顯客家文化藝術兼容並蓄的內涵。客家戲學系主任劉麗株表示，客家戲學系與歌仔戲學系學生共同演出，展現族群融合的內涵。學生旗手大力舞動客家庄頭旗，除彰顯敬天敬地的精神，服飾也有亮點，例如「神將」手中拿著花槍，下身穿著傳統褲，上穿著棒球服，搭配坎肩，頭上改戴頭巾，現代混搭傳統風，相當搶眼。演出中有三尊吸睛的巨型Q版「伯公」，戲曲學院學生合力演出「伯公賜福」與「眾仙搖滾」，學生環繞伯公，分別扮演「喜神」、「麻姑」與「神將」等，透過扮仙儀式為寶島臺灣祈福。客家戲學系副主任陳芝后表示，伯公就是客家文化中的土地公，巡守田庄保護家園，客家族群在不同生活領域中，都會透過祭祀伯公祈求保佑，也寓意眾神共同保護我們的國家。除了扮仙，戲曲學院客家戲學系同學洪芸家與施亦珊則是手持紙傘及盤花，與金曲獎最佳客語歌手羅文裕同台，兩位同學主唱山歌。施亦珊今年參加「竹東天穿日客家山歌比賽」榮獲小調組第一名，她很高興大會讓年輕人有機會在國慶大典上唱代表客家文化的山歌，感覺非常榮幸，也是相當難得的經驗。國家慶典中短短的演出，背後都是汗水交織，戮力演練的成果。陳芝后說，過程中最難忘的是從台北到高雄當天來回的舟車勞頓，同學在雨中完成排演驗收，全身及道具都淋濕，已分不出雨水或是汗水，但這樣的經驗對學生而言，學習到團體合作與使命必達的精神，是非常好的訓練。