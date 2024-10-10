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▲《巡演轉學生》故事描述2位背景迥異的國中生，在一個月內從陌生人轉變為交心好友的青春故事。（圖／中影）

日本電影《巡演轉學生》由齋藤潤、松藤史恩聯合主演，故事以日本獨特的文化表演「大眾演劇」劇團為背景，描述2位背景迥異的國中男學生，在一個月內從陌生人轉變為交心好友的青春故事。齋藤潤去年以《去唱卡拉OK吧！》飾演角色「聰實」的乖乖牌形象在影壇大放異采，這次在《巡演轉學生》則以又帥又痞的叛逆模樣現身，風格丕變卻依舊入戲，讓導演藤田直哉大讚：「齋藤的演出帶給我很多靈感，他跟其他年輕演員的交流互動，也讓電影充滿青春活力！」《巡演轉學生》故事描述國中生主角裕貴（松藤史恩 飾）從小跟隨父親腳步，在大眾演劇劇團中練習演出，由於劇團每月都要到不同的地方巡演，因此他只能配合巡迴四處轉學。難以融入校園生活的裕貴，鮮少能在為期一個月的校園生活交到好友，直到有天在老師請託下，他幫忙轉交作業給從不上學的叛逆資優生阿建（齋藤潤 飾），2人因此發展出一段短暫卻美好的情誼。本片不僅忠實呈現劇團有如游牧民族般的巡演生活，更找來大眾演劇知名演員參與演出，讓觀眾得以飽覽日文傳統藝術之美。去年主演漫改電影《去唱卡拉OK吧！》而吸粉無數的新生代演員齋藤潤，這次在新片《巡演轉學生》一改好學生形象，成了學業成績優異、卻不願上學的帥痞少年。他也從《去唱卡拉OK吧！》的乖寶寶形象，搖身變成有主見、敢於表達想法的性格，渾身散發著超齡的成熟魅力。有趣的是，在《去唱卡拉OK吧！》開金口演唱熱門歌曲的他，這次角色成了地下偶像團體的忠實觀眾，不僅親臨每場表演，更學會偶像的專屬應援手勢，在舞台下奮力揮舞閃著螢光色的應援棒。齋藤潤也以《巡演轉學生》、《去唱卡拉OK吧！》等作品，一舉奪下第16屆日本「TAMA電影獎」最佳新人獎。《巡演轉學生》10月25日在台上映。