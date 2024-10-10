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▲「瑞士特快車」Roger Federer是Nadal生涯最大的對手也是最好的朋友，兩人都是能在各個場地上都發揮出色的超級網球員，但Federer特別擅長草地，生涯拿過8座溫網男單冠軍，而Nadal則在紅土場上幾乎戰無不勝。（圖／美聯社／達志影像）

▲「喬帥」Novak Djokovic和「蠻牛」Rafael Nadal之間的交手，被認為是網球史上最偉大的對決之一。他們生涯的第60次對決是在2024年巴黎奧運次輪上演。（圖／美聯社／達志影像）

西班牙網壇傳奇「蠻牛」Rafael Nadal今（10）日宣布將於2024賽季結束後正式退役，並將在11月19日至24日於馬拉加舉行的台維斯盃總決賽進行最後一場職業賽事。38歲的Nadal擁有傳奇生涯，而關於他偉大成就的討論，離不開他和另外兩位「宿敵」Roger Federer以及Novak Djokovic的交手，「Big 3」締造了男子網壇史上最偉大的時代。Nadal生涯擁有22座大滿貫冠軍，是男子網壇唯三拿到超過20座大滿貫單打冠軍的球員，其中包含14座「火槍手盃」法網男單冠軍，被譽為最偉大的紅土球員。同時，他還是史上第7位男子生涯單打「全滿貫」及第2位男子生涯單打「金滿貫」得主。「瑞士特快車」Roger Federer是Nadal生涯最大的對手也是最好的朋友，兩人都是能在各個場地上都發揮出色的超級網球員，但Federer特別擅長草地，生涯拿過8座溫網男單冠軍，而Nadal則在紅土場上幾乎戰無不勝；Federer技藝全面，發球、切球、放短、底線來回都很拿手，球風賞心悅目；Nadal則專精於無法複製的正手上旋球，球質重、旋轉強，再搭配上他可怕的跑動能力和意志力，是所有對手的夢魘。也由於兩人球風差別如此之大，因此他們之間的對決也被稱為是「冰與火的對決」。Nadal球風稍微克制Federer，生涯交手戰績以24勝16敗領先，不過晚年的Federer調整打法，在對戰中扳回不少勝場。他們在2007、2008年的溫布頓及2009、2017年的澳網交手都打滿5盤，這些在大滿貫史詩對決被球迷認為是永恆經典，特別是2008年的溫網，被選多人認為是男單史上最偉大的戰役之一。除了在場上激勵彼此進步之外，Nadal和Federer彼此也是相當好的朋友，兩人在場下有私交。Federer在2022年宣布退役時，兩人在拉沃盃搭檔雙打，最後致敬Federer退役的儀式，蠻牛也真性情的為好朋友流下眼淚，讓人對他們之間真摯友誼印象深刻。而若說與Federer之間的對決是君子之爭，那麼Nadal與Djokovic之間的對抗則更像是一場真正的網球戰爭。兩人都是底線高手，來回質量高、不輕易失誤，而且都有著超乎常人的好勝心和鬥志。在巴黎奧運網球男單第二輪的對決後，兩人生涯已經交手了多達60次，Djokovic以31勝29敗的戰績些微領先。Djokovic很可能是地表上少數能穩定將Nadal平均轉速3600轉的正拍上旋球打回去的球員；而Nadal也是少數能讓巔峰喬帥在場上展露出極度失望情緒、並且無計可施的人。Djokovic是擊敗Nadal次數最多的球員，而Nadal同樣也是擊敗Djokovic次數最多的球員。在私下關係上，Nadal和Djokovic並沒有建立起如和Federer之間的偉大友情，相反的兩人曾經在一些問題上有過較勁，隔空嘴仗也不少。不過他們都對於對方在網壇的地位和實力給予極大的認可，相互尊敬彼此是男網最偉大的球員之一。2021年7月12日，Djokovic在溫網奪冠，三巨頭在大滿貫冠軍數上都來到「20」這個數字，但就在外界認為「Big 3」這樣的統治和對抗將永無止境的繼續下去時，他們的時代開始迅速拉下帷幕，先是Federer前年選擇退役，如今Nadal也將高掛球拍。Djokovic這些年比賽場次和統治力也大不如前，網壇的歷史又翻過了一頁。