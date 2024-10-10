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▲今年國慶日台北101首度施放煙火秀，七彩光澤點亮了台北夜空。（圖／翻攝台北觀光即時影像）

台北101於今（10）日晚間8點舉辦「心動台灣 Cheers‧台北 101 國慶展演」，更首度施放長達1分鐘的國慶煙火，其中台北觀傳局位於象山步道的直播鏡頭，更是從絕佳角度將煙火秀的美麗全數拍下。本次台北101史上首度施放的煙火秀，是今年9月3日才剛上任的新董座賈永婕，在1個月之內緊鑼密鼓籌辦出來的全新活動，過往台北101在國慶日僅有「點燈打字」祝賀，但今年直接大升級，有雷射光雕投影與長達1分鐘的煙火秀演出。賈永婕也在日前透露，「這麼短的時間要籌辦國慶活動真的是一大挑戰，時間的壓力之外當然還有預算經費的壓力。好險我們101的超強團隊馬上支援就緒。集一切力量排除萬難後10月10號8點我們準備了雷射光雕秀最後還加碼了1分鐘的煙火」。到了今（10）日晚間8點，台北101首次國慶煙火秀順利在台北夜空中綻放，七彩光澤閃耀了台北的夜空，透過台北觀旅局位於象山步道直播鏡頭更成為最佳視角，也讓無法到場的民眾也能一睹台北101國慶煙火的風采。