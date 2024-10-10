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慶籌會主委、立法院長韓國瑜與妻子李佳芬今（10）國慶日連袂出席雲林國慶焰火晚會，還與總統賴清德比鄰而坐。韓國瑜致詞時再度發射金句，他說中華民國生日要許3個生日願望，第一是國泰民安、第二是雲林縣一躍而上成為全國關注的縣、第三要拜託以武術聞名、西螺七崁出身的李佳芬，「不要再拔我頭髮了，我頭髮已經不多了！」逗得現場觀眾笑聲不斷。韓國瑜今早在中樞國慶大典才和總統賴清德同台，今晚雲林國慶焰火晚會又再度同框。他致詞時繼續發揮幽默感，笑稱雲林縣長張麗善跟市府團隊，為了籌備這次活動，從10月1日起就全體茹素到今天，「大家可以看到張麗善臉色有點發白」，這番話逗得賴總統也笑到鼓掌。韓國瑜強調，雲林縣是嚴重被低估的縣，從來沒有辦過任何國慶活動，真的不太公平。雲林縣是農業大縣，舉凡柴米油鹽醬醋茶這裡都有生產，大家從小喝到大的黑松汽水也在雲林。希望未來中央政府施政能夠關注到每個縣市的每個角落。他最後表示，今天中華民國生日要許三個願望，他作為慶籌會主委也許三個願望，第一是國泰民安、第二是雲林縣一躍而上，第三個本來應該當成秘密，不過大家想聽，他就說出來。韓國瑜說，大家都知道李佳芬出身西螺七崁，是以武術聞名的地方，她家也都習武，「希望李佳芬不要再拔我頭髮了，我頭髮已經不多了！」再次引發全場觀眾笑聲不斷。