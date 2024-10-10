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▲台北101今晚（10日）晚間8點首度舉辦「心動台灣 Cheers‧台北 101 國慶展演」。（圖／記者李政龍攝）

▲台北101今晚（10日）晚間8點首度舉辦「心動台灣 Cheers‧台北 101 國慶展演」，董事長賈永婕也親臨現場陪伴民眾。（圖／記者李政龍攝）

今（10）日雙十國慶日，台北101晚間8點施放首場國慶日煙火，董事長賈永婕也親臨現場，現場民眾在煙火開始前如跨年一樣齊倒數321，煙火施放結束後，不少民眾嗨喊「謝謝賈董」，而賈永婕也現場表示，很開心整場展演表現出台灣風情，並請101大樓也用日語、泰語、法語、西班牙語等歡慶雙十國慶日「希望讓全世界跟我們一起慶祝」。台北101今晚（10日）晚間8點首度舉辦「心動台灣 Cheers‧台北 101 國慶展演」，包含煙火、雷射光雕秀及投影，加上建築燈光及點燈打字共同展演。有不少民眾到場觀看煙火展演，並且在開始前也如跨年般齊聲倒數321。雖然台北101煙火不如跨年盛大，時間僅有約1分鐘，其他部分是搭配建築燈光及點燈，不過董事長賈永婕也親臨現場陪伴民眾，她表示「很開心透過展演效果的畫面、視覺展演表現出台灣風情，本次最難的是要與時間賽跑，機器是從新加坡空運而來，籌備工作猶如不可能的任務」本次點燈也特別搭配日語、泰語、法語、西班牙語等多國語言歡慶國慶日，賈永婕表示「希望讓全世界跟我們一起慶祝，未來台北101也會不斷帶給大家驚喜，讓大家看到101的力量」。而整場煙火秀結束後，也有不少民眾喊「謝謝賈董」、「董事長好漂亮」，現場氣氛相當歡樂。