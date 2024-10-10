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史上最偉大的紅土球員將要掛拍了，「蠻牛」Rafael Nadal今（10）日宣布將於2024賽季結束後正式退役，並會在11月19日至24日於馬拉加舉行的台維斯盃總決賽進行最後一場職業賽事。他生涯被譽為紅土之王，共拿過14 次法國公開賽、12次巴塞隆納公開賽、11次蒙特卡洛公開賽、10 次羅馬公開賽冠軍，這只是他在紅土賽場上偉大征服的一小部分，能看他在場上奔馳是一個時代的偉大幸事。披著長髮、黝黑的皮膚、粗獷的喊叫聲，Nadal職業生涯剛開始之時的「海盜造型」你還記得嗎？今天在Nadal宣布將要退休後，法網也很快製作了致敬影片，回顧了Nadal生涯在Roland Garros出戰的經典回憶。雖然生涯中期開始改成了俐落的短髮，不過Nadal奪冠後興奮哭泣和癱倒在紅土上的經典慶祝畫面，還是始終如一。從19年前開始，Nadal在2005、2006、2007、2008、2010、2011、2012、2013、2014、2017、2018 、2019、2020、2022年於法網拿下男單冠軍，19年14冠，總計116次出賽、拿下112勝、只吞4敗，簡直不可思議，可說是近代體育史上對於單一賽事最驚人的統治力。一個重要的原因是Nadal出色的移動能力，紅土賽場表面較滑，不好快速改變方向，但Nadal相較於其他人在跑動的能力和技巧上都有著高超天賦，平衡感也很棒，能讓他在這種球場上迅速移到位擊球。另外，紅土場地的球速不如草地和硬地球場，球彈起的高度會更高一些，這使得許多底線好手在紅土賽場上的進攻威脅變小了；但對Nadal來說，他標誌性的正手上旋球在此變得更有優勢，許多球員都曾表示，Nadal在紅土賽場球會彈起得非常高，逼迫他們不得不等球稍微下降，或是直接跳起凌空抽擊才有辦法處理，這增加了回擊Nadal正拍的困難度。Nadal的球質非常重，旋轉很強，平均轉速是每分鐘約3600轉（rpm），這就使得對手必需要更用力的揮拍，才能將球高速送回，如果沒有出色的控制能力，很容易就會將球打飛，或是出界。而最後往往被人忽略的是Nadal驚人的韌性和鬥志，以及對於比賽策略的執行力，在與Roger Federer早期的交手中，他總是能將自己的正拍打在對方的翻拍的位置，又高、又深、又快的球，讓使用單手反拍的Federer完全處理不了，這也是他能在兩人之間對決取得優勢的關鍵。與其他球員對於「贏得漂亮」感興趣不同，當Nadal找到了能贏得分數的方式，他就繼續不斷地重複，始終讓自己保持在一個冒煙的狀態，且不給對手任何迂迴、轉換另一種打法的可能。Nadal也幾乎不會被激怒，他在場上很少發脾氣，也很少被扣分，除了最近幾年被抓發球時間過長，能讓他抱怨幾句之外，蠻牛保持比賽激情的同時也總是很冷靜，就像他正拍的穩定度一樣，極少失常。只談紅土球場，Nadal最大的對手可能只有他自己，他的打法依賴強大的身體素質，力量和速度都需要處於頂點。當他健康時，沒有人能對他討到便宜，即使是Novak Djokovic。