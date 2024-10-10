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▲諧星出身的逸祥最近跨足直播，闖出亮眼成績。（圖／三立提供）

▲逸祥會應觀眾要求，在直播時表演「殺蛇」。（圖／三立提供）

諧星出身的逸祥雙喜臨門！他近日在臉書宣布求婚成功，又在節目《超級帶貨王》直播主選秀節目中脫穎而出，獲得第二名的好成績，可謂事業愛情兩得意。逸祥每週固定的直播檔次更是屢屢創下整體業績6位數的超夯成績，他不僅會在直播中應觀眾要求表演「殺蛇」，最會賣的產品竟還是保健食品。逸祥原是綜藝咖，會動念當直播主是因為去年2月，他與郭敦老師、寇乃馨一起去新加坡，聽他們分享現在的網路市場很巨大，不管是網路影片或是直播帶貨都是未來的趨勢，讓他有了成為直播主的想法。於是逸祥從去年7月份就開始投入直播，也慢慢習慣跟觀眾互動的方式，不斷在過程中學習，播了3個月才比較熟悉這個行業。逸祥記得剛開始當直播主時，營業額只有大約1萬元，成績不算特別好，但他還是很認真在介紹商品，後來陸續開始有粉絲或認識的朋友來捧場。他也分享：「我覺得以賣貨來說，直播主本身介紹好是一個主因，另一個原因是平時要培養一群很支持你的粉絲，是非常重要的。」而逸祥現在求婚成功又要付房貸，如果只專注當直播主，他坦言會有壓力，其實直播帶貨對他而言是個不一樣的跑道，他覺得人生就是要多方面嘗試，所以逸祥仍維持「斜槓人生」賺錢，現在除了上節目通告或者是演戲劇、舞台劇等等，他很開心又成功多了一個直播主的頭銜。每位直播主都有自己擅長的領域，而逸祥最會賣的竟然是保健產品，之前他就賣過魚油、維他命B群，再來就是生活用品，像是行李箱，「我覺得我是比較傾向賣實用性比較高的產品。」他笑說有時覺得很妙，他直播都會有觀眾Cue他「殺蛇」，這是他過去在綜藝節目中表演的爆紅橋段，直播中臨時臨時被觀眾要求，他就即時請節目小幫手找來蓮蓬頭跟水管臨場表演，「其實水管是一個產品，我靈機一動做出的效果，反而創下不錯的業績。」而未婚妻一直都很支持逸祥去嘗試所有事情，不管是哪一方面，只要是正當的，她都會鼓勵他去做。