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▲孫穎莎在亞錦賽女團決賽第四點2:3輸給張本美和，終止生涯對戰六連勝，也吞下雙方對戰首敗。（圖/取自ITTF）

▲孫穎莎稍早在微博宣布因傷退出本次亞錦賽單項賽事。（圖/取自微博）

▲孫穎莎因對張本美和吞敗登上熱搜，掀起中國網路兩面罵戰，不少中國隊前國手、球評都跳出為她發聲。（圖/取自ITTF）

▲孫穎莎自巴黎奧運開始累積34場141局出賽，幾乎多達其他選手的兩倍之多。（圖/取自微博）

▲中國桌球隊此次亞錦賽失利丟金，中國桌球對於選手的日程安排也引起討論。（圖/取自ITTF）

2024桌球亞錦賽中國女團爆冷輸給日本痛失冠軍後再度面臨噩耗，目前以破萬分積分壟斷世界排名第一的球后孫穎莎，因連續參加高強度賽事、活動，身體出現不適反應，稍早宣布因傷退出亞錦賽單項比賽。消息一出後便登上中國各平台熱搜，球迷翻出孫穎莎奧運後幾乎沒有休息的「魔鬼日程」也引起熱烈討論。此次亞錦賽中國隊王曼昱因突發家庭因素無法參加，由陳幸同遞補參賽，巴黎奪冠女團陣容僅剩孫穎莎一人。決賽中，中國隊王藝迪第一點面對日本新星張本美和2:3吞敗，雖孫穎莎隨後直落三擊敗伊藤美誠拿下第二點，但臨時遞補上陣的陳幸同1:3敗給平野美宇，第四點孫穎莎2:3不敵張本美和，中國女團1：3落敗讓出此次亞錦賽冠軍。過往外戰幾乎戰無不勝且專剋日本隊的中國頭號主力孫穎莎此次賽會明顯狀態不佳，對戰北韓、香港時能看見她幾次出現手臂、肩頸不適動作，對日本決賽中也被拍到她多次在場邊喘氣，還有現場觀眾目擊孫穎莎在比賽間隙時氣力放盡坐在訓練場並面露痛苦接受治療，讓不少球迷相當心疼。孫穎莎稍早在微博發文宣布因傷退賽，文中寫道，「巴黎奧運結束後，推廣行程和高強度比賽繼續，讓我覺得很充實也感受到來自大家的愛與支持。但是這段時間也一直沒有系統性進行調整，昨天比賽後手臂肌肉出現了明顯反應。經過醫療團隊檢查後，教練組為保護我，同意我退出本次亞錦賽單項比賽。」由於歷史情結，中國桌球隊最不能接受的就是輸給日本，昨日女團落敗後中國網友掀起兩面罵戰，首當其衝的就是球后孫穎莎，她更因此登上熱搜。然而根據日程資料顯示，孫穎莎本月6號才結束北京大滿貫賽程，並在奪冠後深夜配合WTT拍攝城市宣傳片，7日啟程飛往哈薩克阿斯塔納，到達後未能調整時差、完善恢復訓練，8號就拎拍上陣，9號更是一日兩戰，且三戰皆扛下第一單打重擔。不少中國隊前國手、球評都跳出為她發聲，台灣轉播在中國對戰北韓時，主播球評也曾直言頂尖選手「無縫接軌」，十分為難，連續比賽很有可能導致受傷，尤其頭號主力孫穎莎從巴黎奧運週期就身兼多項，長時間身心俱疲，更感嘆「她是怎麼熬過來的？」包含日本、香港媒體都為此發表相關報導。孫穎莎巴黎奧運全勤兼三項出賽，參與14戰61局比賽，為中國隊收穫2金1銀，奧運後日本球星早田希娜、韓國球星申裕斌等兼項主力球員紛紛進入休息恢復期，連續幾站退出商業賽事。孫穎莎奧運後幾次採訪時也曾委婉表示「有些疲憊」，需要暫時休息調整，但對於將桌球視為國球的中國隊而言，似乎因票房考量無視選手身心狀況，不僅讓擁有高人氣的孫穎莎連續出賽，且兩個月內還被安排參加超過13場活動。根據統計，自巴黎奧運開始她累積34場141局出賽，幾乎是其他選手的兩倍之多。此次中國隊丟失亞錦賽女團冠軍、頭號主力孫穎莎因傷退賽，顯示出這樣不合理的魔鬼日程已完全超出球員可負荷範圍，也間接對中國隊敲響警鐘，若再無計畫性地消耗主力球員，稱霸世界桌壇的乒乓帝國很有可能將面臨崩塌。