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▲台北101今晚（10日）晚間8點首度舉辦「心動台灣 Cheers‧台北 101 國慶展演」。（圖／NOWnews資料照片）

▲台北101今晚（10日）晚間8點首度舉辦「心動台灣 Cheers‧台北 101 國慶展演」。（圖／NOWnews資料照片）

為慶祝2024年雙十國慶，台北101在今（10）日晚間8點舉辦「心動台灣 Cheers‧台北101國慶展演」。此次活動將結合煙火、雷射光雕、藝術投影及建築燈光，點亮台北夜空，為台灣獻上生日祝福。台北101董事長賈永婕表示，國慶對她意義非凡，回憶起童年父親身著軍裝接待外賓的情景，讓她深感崇敬與懷念。今年，台北101也加入慶祝國慶的行列，不僅延續點燈打字的傳統，還將帶來全新的展演，誠摯邀請大家共同慶祝雙十國慶。「心動台灣 Cheers‧台北101國慶展演」主秀共5分鐘，開場3分鐘由雷射光雕及投影展現富有童趣與台灣元素的設計，第4分鐘煙火秀加入展演，點亮台北夜空，搭配最後1分鐘由建築燈光搭配點燈打字，展示「HAPPY BIRTHDAY」及「❤️ TAIWAN」的溫暖祝福，象徵台灣的希望與生命力。此次活潑時尚的設計手法，巧妙融入台灣知名觀光地標、豐富特產、風靡全球的珍珠奶茶，以及代表科技實力的AI產業鏈等元素。這些象徵台灣特色與優勢的圖像，共同營造出歡慶雙十的喜悅氛圍，同時也傳遞出國運蒸蒸日上的美好願景。整體設計既生動有趣，又富含深意，完美呈現了台灣的多元魅力與發展潛力。這場精心設計的國慶展演，不僅是台北101向全台灣及全世界傳達對雙十國慶的真摯祝賀，更是對這片土地深厚熱愛的表達。國慶展演主秀結束後，也呈現交通部觀光署及2025雙北世界壯年運動會的相關訊息，吸引眾多民眾及僑胞參與，為大家帶來難忘的雙十回憶。