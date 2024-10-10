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台灣羽球一哥周天成今（10）日在超級500系列北極羽球公開賽，以19：21、21：18、21：15三盤逆轉擊敗印度選手Lakshya Sen，成功報了巴黎奧運落敗的一箭之仇，順利拿下男單8強門票。世界排名第10的周天成在今年巴黎奧運8強賽交手Sen，但最終不幸8強止步，無緣創造台灣男單首次挺進奧運4強紀錄。此次兩人在北極公開賽再次碰頭，首局周天成在7：7平手後遭遇對手連續得分，儘管他在下半局後段連續扳平3次，但在19：19關鍵時刻未能把握機會，以19：21先輸掉首局。次局周天成一開賽就陷入落後局面，但他隨後打出一波8：2的攻勢，成功逆轉戰局，也扭轉氣勢。即便Sen一度追到1分差，但周天成在19：18領先時穩住陣腳，連拿2分，以21：18扳回一城。決勝局周天成延續氣勢，以11：3大幅領先進入技術暫停，隨後一路保持領先優勢，讓Sen無力回天，最終周天成以21：15鎖定比賽勝利，在這場鏖戰69分鐘的三盤大戰勝出，順利晉級8強。周天成下一戰將面對法國19歲新星Alex Lanier。