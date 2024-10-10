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2024年諾貝爾奬陸續公布，其中物理學獎、化學獎得主當中有3位都是與Google AI團隊有關的人物，這也讓這家大型科技公司儼然成為今年的大贏家，然而這也引發不少來自傳統學界的質疑，認為他們的成就確實值得嘉獎，但似乎偏離了諾貝爾獎創立的初衷。今年的物理學獎得主之一，是有「AI教父」之稱、曾任職Google的辛頓（Geoffrey Hinton），他被表彰利用人工神經網路實現機器學習（machine learning），成功替AI的發展奠定基石，他自2013年加入Google，到了2023年才離職。化學獎得主哈薩比斯（Demis Hassabis）和瓊珀（John M. Jumper）更任職於Google DeepMind，兩人在2020年提出了一個名為「阿爾法折疊2」（AlphaFold2）的AI模型，並使用該模型預測出近兩億個蛋白質的三維結構。此外，哈薩比斯還曾領導DeepMind研發圍棋軟體「AlphaGo」擊敗世界圍棋冠軍李世石，成為AI發展歷史上重要里程碑。然而學界對此並未一致認同，《路透社》報導引述美國本特利大學（Bentley University）數學副教授詹西拉庫薩（Noah Giansiracusa）說法，認為今年物理學獎得主辛頓的研究實際上並未發展出物理學的新理論，也並未解決學界中存在的問題，他肯定辛頓有驚人的成就，「但這是物理學嗎？我不這麼認為。」英國南安普敦大學教授豪爾（Wendy Hall）則表示，儘管辛頓等人的研究值得嘉獎，但似乎除了物理學獎外並沒有專門的獎項可以頒發給他們，諾貝爾獎委員會又明顯不想錯過AI議題，為此才用這個方式「獎勵他們」。機器學習領域專家多明戈斯（Pedro Domingos）也在個人X平台上發文表示，「物理學家認為AI是物理學。統計學家認為AI是統計學。數學家認為AI是數學。心理學家認為AI是心理學。神經科學家認為AI是神經科學。他們全都說得對。」就連辛頓本人在得獎後被《紐約時報》（The New York Times）記者訪問時，他也回答稱「如果諾貝爾獎有電腦科學獎項，我們的任務顯然更加適合，但並沒有。」報導指出，如Google等跨國大型科技公司近年在AI領域成功獲利且加大研究投資，這使科技巨擘們在該領域的研究已經超越傳統學界，詹西拉庫薩就稱各界應該加大對於AI領域研究的公共投資。