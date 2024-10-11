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桌球亞錦賽男團男單決賽今（10）日進行，中華男團對決強敵中國大陸，我國21歲好手黃彥誠在第3點以3：2擊敗世界第5的高手梁靖崑，但林昀儒、高承睿皆未能從王楚欽和林詩棟手上得點，最終以1：3落敗，連兩屆拿下銀牌，中國拿下金牌。在此前對上香港的比賽，中華男團在「沉默殺手」林昀儒一人拿下2點的帶領下力克香港，以3：2總比分有驚無險的過關。今天稍早在四強戰面對印度，林昀儒、高承睿、黃彥誠輪番上陣，皆取得勝利，最終以3：0取勝，連續3屆挺進決賽，今晚9點將與中國隊爭奪冠軍。此役對決強敵中國，儘管這一屆樊振東和馬龍等名將都未出賽，不過中國男團實力仍是當屆獨一檔的存在。首點高承睿以0：3不敵世界球王王楚欽，先丟第一點。第二點，林昀儒對上近況極佳的林詩棟，小林試圖改變一些與過往不同的節奏，但穩定性稍嫌不足，首局以7：11丟掉。第2局林詩棟展現自己出色的防守能力，角度被打開仍能打回來，逼迫林昀儒失誤率增加，比分在中段被拉開，雖然小林在之後試圖追分，但運氣也不站在自己這裡，以7：11再輸一局。第3局，林昀儒一度以5：3領先，但之後嘗試發力的進攻都打出台，連送3分出去，好在他還是在局末回穩，靠著一記正手暴衝，以11：8拿下。第4局，雙林打得非常接近，8：8之後，林昀儒連丟2分，被林詩棟先拿賽點，小林化解兩個之後，第3個還是未能守住，以10：12讓出，1：3遭到橫掃。第3點的黃彥誠對上梁靖崑，雖然雙方實力有一段差距，但黃這一場好球不少，加上梁靖崑此役球質不若以往，雙方激戰4局以7：11、11：7、1：11、11：9各拿2局。決勝局兩人打到7：7平手，黃彥誠連拿3分，取得3個賽點，可惜他運氣不佳、還被「擦死網」，被對方追到10：10，但他臨危不亂，化解梁靖崑的一個金牌點，以13：11拿下。第4點林昀儒對決近況極差的王楚欽，後者在巴黎奧運男單被爆冷後，就一直沒有找回昔日狀態，今天前兩局以1：11、8：11輸掉。不過他在絕境之下反而更放得開來打，第3局以11：8拿回來。關鍵第4局，林昀儒和對手激戰到7：7，之後他借力使力、連續反拉得手，10：7逼出3個賽點，可惜皆未能把握，連續發球出現瑕疵，反而讓王楚欽連拿5分，以12：10拿下這一局。第5局林昀儒有些氣力放盡，被王楚欽開局連拿7分，最終以4：11落敗，慘遭讓二追三，中華男團拿下銀牌。