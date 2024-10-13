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基隆市長謝國樑罷免案今（13）日舉行投票，投票結果出爐，最終不同意票超過8萬5953票，多過同意票6萬9995票，罷免案未過，謝國樑確定繼續擔任基隆市長，「拆樑」失敗。在2016年罷免新制實施後，又有哪些政治人物的罷免案呢？讓《NOWnews》帶您一次看。2017年，時任時代力量立委黃國昌，是首位適用罷免案新制的立委。黃國昌因為支持同性婚姻，被民團「安定力量」發起的罷免，被稱「罷昌案」；12月16日罷免案投票結果出爐，雖然同意票多於不同意票，但未達選舉區選舉人總數1/4以上，罷免以失敗告終。2020年，時任高雄市長的韓國瑜，因為才剛當選市長不到4個月就參選總統，被認為是違背責任政治、誠信原則，且施政滿意度全國最低，因此被自稱民團的「WeCare高雄」發起罷免，稱「罷韓案」；6月6日罷免案投票結果出爐，此場選舉人數規模最大的罷免案，以同意票93萬9090票宣告罷免成功，且罷免人韓國瑜放棄提出罷免無效的訴訟，成為首位被罷免成功的縣市首長。2021年，黃捷被韓粉以「問政不公不義」、「扭曲事實」、「雙重標準」、「做人不厚道」、「干預他國內政，影響國家安全」等五項理由發起罷免，被稱「清捷案」；2月6日罷免案投票結果出爐，不同意罷免票數以6萬5391票，創26年來新高，罷免失敗。2020年，時任桃園市議員的王浩宇被罷免團體「罷王總部」以濫用社群網路霸凌平民百姓、褻瀆信仰（上帝）、收割其他議員或地方人士的努力、言行脫序愛說謊、造謠時代力量黨工持有毒品、怠忽職守、背棄政治誠信，支持三接等理由提起罷免，被稱罷王案；2021年1月16日投票結果出爐，最終結果為同意票84,582票，不同意票7,128票，且有效同意票數達中壢區選舉人總數四分之一以上，因此罷免成功，王浩宇成為首位被罷免成功的直轄市議員。2021年，時任基進黨立委的陳柏惟，被罷免團體「刪Q總部」以臺中市空氣議題、贊成進口美國豬肉、立法院質詢失言、追打國民黨前立法委員吳怡玎、揚言提告共和黨主席周克琦等理由提起罷免，被稱「刪Ｑ案」；10月23日投票結果出爐，投票率達51.72%，是自2016年修法降低罷免門檻後的新高，同意罷免票數破7.7萬，罷免成功，陳柏惟成為首位遭罷免成功的立委。2022年，林昶佐被該區選民鄭大平，以在立法院投票反對公開《3+11會議記錄》、反對修正《學校衛生法》，讓瘦肉精進入校園、擔任二二八基金會董事時，僅出席一次、身為立委卻討好執政黨、公開高喊台獨，無視國家主權及憲法等理由，提起罷免案，被稱「散昶案」；1月9日投票結果出爐，雖然同意票多於不同意票，但有效同意票數未達臺北市第五選舉區選舉人總數四分之一以上，林昶佐罷免案以失敗告終。