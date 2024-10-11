台北萬豪酒店搶先推出線上旅展，即日起至11月4日開賣，集結館內五間餐廳推出8款超值餐券，最低64折起。其中必搶的，針對半自助式餐廳「Garden Kitchen」推出限量自助餐券「買一送一」優惠，將於今日10月11日以及10月25日兩日的中午12時準時開搶，每日限量50組，售完為止。
台北萬豪酒店內被譽為台北最美Semi-Buffet（半自助式餐廳）「Garden Kitchen」，擁有玻璃屋花園美景，廚房打造五大主題區，包含海鮮控最愛的「極鮮海物Bar」、精緻可口的「精湛冷盤區」、現點現做的「熱食美饌區」、豐盛繽紛的「鮮蔬沙拉區」、精品等級的「夢幻甜點檯」等。台北萬豪酒店此次於官網推出線上旅展（按此），針對半自助式餐廳Garden Kitchen，推出限量自助餐券「買一送一」優惠，將於今日10月11日、10月25日中午12時準時開搶，每日限量50組，售完即止。
若沒搶到今日買一送一優惠，Garden Kitchen另有推出「千元有找Garden Kitchen平日午間自助美饌單人券 (週一至週五)」，每張990元 (原價1,408元，約7折) ；若購買一套十張9,000元，每張僅900元，約有6.4折優惠。
台北萬豪酒店Lobby Lounge更有牛排吃到飽活動，此次推出「Lobby Lounge平假日晚間牛排吃到飽單人券」售價每張1299元 (原價1595元，約81折) ，若買一套五張5,995元，每張更是僅有1199元，約7.5折優惠，享有晚間牛排吃到飽享美國肋眼牛排、香酥脆薯、主廚精選沙拉、濃湯，軟性飲料暢飲。
另外，寒舍集團旗下飯店也有線上優惠，即日起至11月12日推出「寒舍線上旅展（按此）」。10月25日至10月31日更打造實體「寒舍旅展快閃櫃」，消費者可直接至台北喜來登與台北寒舍艾美1樓購買旅展商品。
其中，喜來登大飯店「十二廚自助餐廳」推出平假日各餐期的自助餐券，包括線上旅展期間獨家販售的雙人自助餐券1,500元至3,300元，優惠最低6.9折起。寒舍艾美酒店「探索廚房」線上旅展獨有雙人自助餐券1,800元至3,600元、超值7.5折起，快閃櫃與現場旅展更優惠，每組4張自助餐券3,400元至7,200元、最低7折起。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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若沒搶到今日買一送一優惠，Garden Kitchen另有推出「千元有找Garden Kitchen平日午間自助美饌單人券 (週一至週五)」，每張990元 (原價1,408元，約7折) ；若購買一套十張9,000元，每張僅900元，約有6.4折優惠。
台北萬豪酒店Lobby Lounge更有牛排吃到飽活動，此次推出「Lobby Lounge平假日晚間牛排吃到飽單人券」售價每張1299元 (原價1595元，約81折) ，若買一套五張5,995元，每張更是僅有1199元，約7.5折優惠，享有晚間牛排吃到飽享美國肋眼牛排、香酥脆薯、主廚精選沙拉、濃湯，軟性飲料暢飲。
另外，寒舍集團旗下飯店也有線上優惠，即日起至11月12日推出「寒舍線上旅展（按此）」。10月25日至10月31日更打造實體「寒舍旅展快閃櫃」，消費者可直接至台北喜來登與台北寒舍艾美1樓購買旅展商品。
其中，喜來登大飯店「十二廚自助餐廳」推出平假日各餐期的自助餐券，包括線上旅展期間獨家販售的雙人自助餐券1,500元至3,300元，優惠最低6.9折起。寒舍艾美酒店「探索廚房」線上旅展獨有雙人自助餐券1,800元至3,600元、超值7.5折起，快閃櫃與現場旅展更優惠，每組4張自助餐券3,400元至7,200元、最低7折起。
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