我是廣告 請繼續往下閱讀

（中央社貝魯特10日綜合外電報導）以色列今天空襲黎巴嫩首都貝魯特市中心，根據黎巴嫩衛生部公布的最新數字，已有22人死亡、117人受傷。這是以色列上月加強作戰以來，貝魯特市中心遭遇過傷亡最慘重的攻擊。法新社報導，以色列上月加強空中作戰後，貝魯特市中心今天第3度遭遇攻擊。2個多星期以來，以色列反覆轟炸貝魯特南郊，也就是黎巴嫩什葉派伊斯蘭政治和軍事組織「真主黨」（Hezbollah）的重要據點，但空襲行動很少鎖定市中心。黎巴嫩衛生部在最新聲明中表示：「根據更新後的傷亡統計，以色列敵軍今晚對首都貝魯特的攻擊，造成22死117傷。」黎巴嫩國家通訊社（NNA）稍早報導，今天的空襲擊中人口稠密的恩維里區（Nweiri）和巴士達區（Basta）。第一次空襲鎖定恩維里區一棟8層樓建物的3樓，另一次空襲擊中巴士達區一棟4層樓建築物，導致建物「完全倒塌」。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列南部社區，引爆加薩走廊（Gaza Strip）戰爭。黎巴嫩真主黨作為哈瑪斯的盟友，翌日即開始與以色列交火，目的是支持以色列砲火下的巴勒斯坦人。但以色列自今年9月23日起加強空襲黎巴嫩境內目標，根據官方數據，已有超過1200人因此喪生，逾100萬人被迫逃離家園。（譯者：楊昭彥）1131011