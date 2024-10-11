我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友公認在台灣最常被偷的物品其一就是「雨傘」，連外國人也深受其害。（圖／ NOWnews資料照）

▲機車的安全帽以及擦拭座位的抹布也經常有人失竊，也是在台灣常常被偷的物品之一。（圖／Pixabay）

台灣人常常到國外旅遊時，總是會覺得治安非常差，尤其是到歐美國家，都要提防自己東西被偷，過去也有許多網紅出國失竊的故事，引起熱烈討論。然而，近日有網友分享自己去咖啡廳時，，貼文意外掀起討論，有網友在社群平台「Threads」貼文指出「大概只有在台灣才可以這樣在星巴克離開座位，不用關電腦和手機放在桌上吧？」只見貼出的照片中，貼文曝光後，吸引超過2萬人按讚表示、「去國外這樣倒是真的直接被偷了，根本不敢把貴重物品離身，台灣真的很神奇。」特別的是，雖然在台灣貴重物品失竊率較低，但有不少人也點名常常被偷的東西，，「台灣人真的超愛偷雨傘，被偷過3把快氣死」、而相信不少人肯定都有雨傘失竊的問題，尤其是到餐廳用餐先將雨傘放在傘架中，結果用完餐出來之後雨傘就不翼而飛，除此之外，記者本身也被偷過安全帽兩頂，雖然不是太貴重的全罩式安全帽，但自此都會鎖進車廂或者帶上樓；另外則是機車族必備的抹布，通常都會放在前面置物架裡面，也已經被偷過3、4條，現在都改放車廂內；至於網友說的掛在機車上的食物，記者本身是沒有相關經驗。