台灣人常常到國外旅遊時，總是會覺得治安非常差，尤其是到歐美國家，都要提防自己東西被偷，過去也有許多網紅出國失竊的故事，引起熱烈討論。然而，近日有網友分享自己去咖啡廳時，發現有人離開座位就把筆電、手機都放在桌上，完全不擔心東西被偷，直呼：「這只有台灣能看到」，貼文意外掀起討論，也釣出網友公認在台灣「4物品最常被偷」，連外國人都曾經受害。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「大概只有在台灣才可以這樣在星巴克離開座位，不用關電腦和手機放在桌上吧？」只見貼出的照片中，該座位的主人根本不在位置上，不過其iPhone、Macbook以及Airpods高單價的3C產品全部都放在座位上，完全不怕被偷走。
台灣人公認「4物品最常被偷」！連外國人都受害
特別的是，雖然在台灣貴重物品失竊率較低，但有不少人也點名常常被偷的東西，包括雨傘、安全帽、機車抹布以及機車上的食物，「台灣人真的超愛偷雨傘，被偷過3把快氣死」、「雨傘絕對是台灣人最常被偷的東西....真的很沒水準」、「雨傘跟機車抹布絕對是互不相讓，一堆人愛偷」、「掛在機車上的食物也超常被偷的.....」、「安全帽被幹走2頂過，從此都拿著走。」
而相信不少人肯定都有雨傘失竊的問題，尤其是到餐廳用餐先將雨傘放在傘架中，結果用完餐出來之後雨傘就不翼而飛，《NOWnews》記者曾有韓國朋友來台留學時，就曾經到餐廳用餐出來之後，發現雨傘被偷走，讓他感到非常傻眼，因為那已經是他在台灣被偷走的「第二把傘」。
除此之外，記者本身也被偷過安全帽兩頂，雖然不是太貴重的全罩式安全帽，但自此都會鎖進車廂或者帶上樓；另外則是機車族必備的抹布，通常都會放在前面置物架裡面，也已經被偷過3、4條，現在都改放車廂內；至於網友說的掛在機車上的食物，記者本身是沒有相關經驗。只能說，不論金額大小，不論物品貴重，不屬於自己的東西也不要隨便拿取，以免觸犯竊盜罪，是要負法律責任的哦！
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台灣人公認「4物品最常被偷」！連外國人都受害
特別的是，雖然在台灣貴重物品失竊率較低，但有不少人也點名常常被偷的東西，包括雨傘、安全帽、機車抹布以及機車上的食物，「台灣人真的超愛偷雨傘，被偷過3把快氣死」、「雨傘絕對是台灣人最常被偷的東西....真的很沒水準」、「雨傘跟機車抹布絕對是互不相讓，一堆人愛偷」、「掛在機車上的食物也超常被偷的.....」、「安全帽被幹走2頂過，從此都拿著走。」
而相信不少人肯定都有雨傘失竊的問題，尤其是到餐廳用餐先將雨傘放在傘架中，結果用完餐出來之後雨傘就不翼而飛，《NOWnews》記者曾有韓國朋友來台留學時，就曾經到餐廳用餐出來之後，發現雨傘被偷走，讓他感到非常傻眼，因為那已經是他在台灣被偷走的「第二把傘」。
除此之外，記者本身也被偷過安全帽兩頂，雖然不是太貴重的全罩式安全帽，但自此都會鎖進車廂或者帶上樓；另外則是機車族必備的抹布，通常都會放在前面置物架裡面，也已經被偷過3、4條，現在都改放車廂內；至於網友說的掛在機車上的食物，記者本身是沒有相關經驗。只能說，不論金額大小，不論物品貴重，不屬於自己的東西也不要隨便拿取，以免觸犯竊盜罪，是要負法律責任的哦！