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西班牙網壇傳奇「蠻牛」Rafael Nadal在10晚間日宣布將於11月19日至24日於馬拉加舉行的台維斯盃總決賽落幕後掛拍。而他生涯的宿敵「喬帥」Novak Djokovic在得知此事之後也發文致敬，稱自己將會到場致敬，並且讚美Nadal激勵了許多孩子因此愛上網球運動，直言這是最偉大的成就。在得知Nadal要退役之後，Djokovic發文寫道，「Rafa，一篇貼文不足以表達我有多尊重對你以及你為我們這項運動所做的一切。您激勵了數百萬兒童開始打網球，就是許多人都渴望獲得的最大成就。你的堅韌、奉獻、奮鬥精神將在未來十年被傳授，您的遺產將永遠留存。只有你知道你必須忍受什麼才能成為網球和運動的偶像。」Djokovic和Nadal是網壇最偉大的對戰組合之一，兩人奉獻了無數經典戰役，合計拿下46座大滿貫冠軍，Djokovic感性向宿敵告別：「感謝你在我們彼此的競爭中，多次將我推向極限，這對我作為一名球員的影響很大。您為祖國西班牙征戰的熱情非常偉大，我祝福你在馬拉加進行的西班牙台維斯盃比賽順利。我會親自到場，向您輝煌的事業致敬。」而已先於2022年退役的「瑞士特快車」Roger Federer則在社群上發文致敬老友，「多麼璀璨的職業生涯！我曾希望這天永遠不要到來。感謝你為我們帶來的這些深刻回憶，以及數不清的驚人的成就，很榮幸能見證。」