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▲克里斯多夫洛伊發布人在台灣的限時動態，手上的3包零食成為網友關注的焦點，都是台灣人從小吃到大的經典零嘴。（圖／摘自IG）

經典科幻喜劇系列《回到未來》3部曲中扮演博士的85歲資深男星克里斯多夫洛伊，近日竟然發出一則限時動態，只見照片中的他手上拿著台灣人從小吃到大的「乖乖」、「蚵仔煎洋芋片」、「孔雀香酥脆」等3包零食，打卡地點顯示「TAIPEI，TAIWAN」，有網友驚喜地問道：「他來台灣了？見得到本人嗎？」另有些人好奇：「他為什麼會來啊？」台北比起亞洲其他大城，較少會出現好萊塢大牌的身影，如果有也比較常是為新片宣傳，克里斯多夫雖然因為《回到未來》系列，全球不少觀眾對他的演出留下深刻印象，卻不太像會被片商特別邀來台灣宣傳的卡司，他也沒有已宣布在台灣出外景的新片，難怪引起網友好奇，有傳他是來台拍廣告，但尚未經證實。有趣的是，他拿的3包零食不但台灣人很熟悉，其中的綠色乖乖還是科技業人員會在重要機台設備旁邊放上，求機器「乖乖」正常運作的神物，克里斯多夫因而被讚賞「真的很會」。已經上映快39年的《回到未來》，還是觀眾懷念的名片，克里斯多夫洛伊與米高福克斯、莉亞湯普遜、湯瑪斯威爾森等主角每年都還會在影迷活動上見面，但大都是在美國各地巡迴舉辦。除了這系列外，也有台灣觀眾記得他是《阿達一族》真人電影版裡的肥斯特伯伯，或是《星艦迷航記》裡的克林貢人，他近年來的作品最為人熟知的則是《無名弒》，裡面扮演男主角的父親，預計在第2集中還會回歸。