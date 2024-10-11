總統賴清德昨在國慶典禮上致詞重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，另外也呼籲朝野，政黨利益不能凌駕人民利益。資深媒體人黃揚明說，賴清德訴求提居住正義、打炒房打詐，呼籲朝野和解，拋出「國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕人民的利益。」致敬民眾黨主席柯文哲經典語錄「不以政黨利益犧牲國家利益」的意味不言可喻。可視為爭取白營「回頭草」的起手式。
黃揚明說，談及總預算和朝野黨派合作議題，賴清德似乎把責任都推給了兩院院長，事實上，只要總統一句話，朝野領袖齊聚一堂，共商國是，絕對不難達成。如同賴總統演說所言：「無論我們主張什麼政治立場，國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益。」但黃揚明問賴清德，「賴總統，您在擔任賴主席的同時，做到了嗎？」
黃揚明說，當年前總統陳水扁走「新中間路線」，賴清德最近的論述可稱「新中華路線」，中華民國派，不見得鐵藍，尤其年輕族群認同中華民國但對中國多數反感，所以賴清德直面中華民國的說法，可視為他爭取非綠中間選民的起手式，可解讀賴清德已開展2028連任工程，目標肯定是要爭取過半選票。當然，想和說是一套，達不達得到又是另外一套。但在野黨可得提防了，賴的攻勢不會停歇。
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黃揚明說，當年前總統陳水扁走「新中間路線」，賴清德最近的論述可稱「新中華路線」，中華民國派，不見得鐵藍，尤其年輕族群認同中華民國但對中國多數反感，所以賴清德直面中華民國的說法，可視為他爭取非綠中間選民的起手式，可解讀賴清德已開展2028連任工程，目標肯定是要爭取過半選票。當然，想和說是一套，達不達得到又是另外一套。但在野黨可得提防了，賴的攻勢不會停歇。