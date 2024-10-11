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▲中信金控今（11）日召開股東臨時會，由董事長顏文隆主持。（圖／中信金提供）

中信金控收購新光金控遭金管會駁回，市場也關注中信金的下一步，不過，中信金今（11）日召開股東臨時會，股東出席率超過8成，會中也通過額定資本額從2300億元提高至3200億元，只是對於小股東關切增資目的及未來併購計畫，中信金副董事長吳一揆表示，這次不是為了特定的對象而增資，主要著眼未來長期發展，靈活資本規畫、即時性時效，更強調「未來任何併購都會遵循金管會的指示」。中信金今日股臨會由董事長顏文隆親自主持。他致詞時談到，2024年上半年全球經濟充滿挑戰，國內景氣持續升溫，國內金融市場仍維持不錯的表現，而中信金整體營運表現亮眼，前9月的獲利已超越去年全年，9月單月稅後盈餘54.34億元，累計前9月合併稅後盈餘586.49億元，再創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）有2.95元，也創歷史新高，對於這次股東臨時會，考量公司未來發展需要，因此提高資本額至3200億元，希望股東予以支持。雖然中信金收購新光金遭金管會駁回，今日股臨會還是有股東關心相關議題及中信金的下一步。對此，顏文隆以本身為利害關係人，並沒有直接回答，而是交由副董事長吳一揆代為回答。由於目前中信金實收資本額為2012億元，在額定資本額增至3200億元後，未來中信金有超過1千億的實收資本額擴張空間，吳一揆表示，中信金前一次額定資本額增加是在2015年，從1800億拉高至2300億元，當時為了併台灣人壽，而過去5年中信金未再增加額定資本額，但富邦、玉山、開發等金控，近幾年都增加500億元的資本額，新光、台新金控更增加達1500億元，這是業界面對未來業務的需求，必須進行規劃。不過，他表示，現在實收資本額有2012億元，距額定資本額只有不到300億元空間，這次拉高額定資本額至3200億元，主要是為了長期發展，因應未來業務發展需求。至於中信金還有沒有合併對象？吳一揆強調，未來任何併購都會遵循金管會指示，這次增資並沒有特定對象。