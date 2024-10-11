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立法院長韓國瑜受行政院長卓榮泰今日將與朝野黨團三長吃「和解飯」。台中市長盧秀燕上午表示，最高元首總統賴清德昨天已在國慶文告釋出善意，今天行政院動作這麼快，她個人對於整個事件的後續發展，看法是樂觀的，相信關於禁伐補償條例，卓榮泰一定會補件，她也透露朝野對補件後的金額差距高達一倍，仍有待協商。韓國瑜受卓榮泰協調請託，今（11）日中午將與朝野黨團三長吃「和解飯」。卓榮泰上午受訪時表示，未來國會開啟前，願能有這樣的模式增加彼此了解。台中市議員劉士州上午在議會質詢時，要求市長盧秀燕對未來中央總預算能否補件發表看法。盧秀燕強調自己有信心，並指出昨天的國慶升旗典禮中，最高元首總統賴清德的國慶文告已釋出善意，且中央動作這麼快，今天就吃和解飯，依整個事情發展看起來，「個人覺得應該是樂觀的」。其次是一般百姓資料不齊時，常被政府要求補件，若中央對於總預算不補件，會起帶頭作用引起憲政的議論，若地方上行下效，日後都不補件將茲事體大。盧秀燕說，卓榮泰一定會補件，差別在預算的金額差額，據她了解，目前禁伐補償條例的差額是一倍，至於補件後的金額是多少，則有待協商。