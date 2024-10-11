我是廣告 請繼續往下閱讀

北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」驚傳偷拍案，士林地檢署今偵查終結，涉嫌偷拍的林姓男子，因涉犯販賣他人遭竊錄身體隱私部位影像、及公然猥褻等罪，甚至違反個資法中非法蒐集、利用個人資料等罪，遭檢方依法起訴，並請法院從重量刑。據了解，「皇池溫泉」偷拍案共有4男6女受害，有17段影片流出，涉嫌偷拍的林男，不但販賣偷拍影像，甚至加入「創意私房」違法偷拍論壇，雖然林男認犯案，但檢警已掌握諸多事證，林男也遭羈押禁見獲准。士林地檢署偵查終結，痛斥林男罔顧民眾性隱私，嚴重危害被害人的身心，依法起訴並請訴同時建請從重量刑，而林男販賣偷拍影像，不法獲利113萬餘元，包括偷拍器材如手機等，均請法院沒收，士林地院將決定續押或交保。