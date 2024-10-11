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▲多位民進黨市議員不滿市府拒絕提供資料，批評藐視議會。（圖／記者顏幸如攝，2024.10.11）

兩院三黨即將於今天中午吃和解飯，台中市卻因中市府遲不提出中央預算遭擋後，對地方造成的影響數據，演變成議員怒對副市長拍桌的火爆場面。民進黨團總召蕭隆澤批評，此事件癥結在於市長盧秀燕個人意志，市府官員即使想提供資料也無能為力，雙方不歡而散。稍後盧秀燕則反嗆「卓榮泰院長也沒有重送總預算，難道也是逃避監督、藐視立法院嗎？」中央政府明年度總預算日前在立院被藍白聯手擋下，由於時值台中市議會定期會開議期間，多位民進黨市議員要求，市府應提供中央預算被擋後，對地方的影響金額，讓各級民代及民眾了解。市府先前表示，中央明年度補助台中市530億，若中央預算未通過，連續性、經常性、法定支出照樣可以動支，只有新增項目會受影響。但綠營不滿上述說法，在各局處到議會黨團報告時，逐一了解受影響情形，並要求市府整合資料，於今（11）日提出書面說明。市長盧秀燕則於答詢時強調，相關預算有認定上的困難，等中央吃過和解飯之後，她有信心行政院長卓榮泰會依法調整預算，屆時情況就能明朗。但此說明不被綠營接受。今天期限屆滿，市府果真沒提出書面資料，由副市長黃國榮單槍匹馬赴黨團報告。包括陳淑華、江肇國、王立任、謝家宜、黃守達等多位綠營議員痛批，地方政府持家很辛苦，還要受到中央預算凍結的負面影響，議員們要幫人民發聲，市府卻不給資料。蕭隆澤指出，市府內部傳出，並非拿不出資料，而是市長盧秀燕的個人意志充滿政治考量，不讓所屬拿出資料。黃國榮則強調真的是「新項目」認定困難重重，並舉例學童喝鮮奶，今年預算編在農業部、明年編在教育部，「這樣要算新的還是延續的」？必須等中央重編預算後才有辦法提供。議員施志昌怒吼「認定不是問題，不給才是問題」，幹事長陳俞融更是二度拍桌，質問「你認為自己是先知嗎？你是韓國瑜還是蔡壁如，能預言和解飯一定成功？」並要求黃國榮立刻離開黨團，黃國榮表示「我感到很失望」要求對方不要拍桌，也拒絕離開。蕭隆澤則對黃國榮說，「我知道這是市長一個人的堅持，也知道你很想給我們。」開大會時，陳俞融再以此事質詢盧秀燕，批評她逃避監督、藐視議會，盧秀燕則回以「卓院長也沒有重送總預算，難道也是逃避監督、藐視立法院嗎？」