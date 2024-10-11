日本知名諧星齊藤慎二本月7日驚傳他涉嫌在保母車上對1名女子性侵，目前已被警方函送檢方調查中。而近日網路上有消息影射受害者是女星松元繪里花，對此，昨（10）日凌晨松元繪里花在X發文，親自澄清不實謠言。
被傳遭諧星性侵 松元繪里花發聲：誹謗可奪人性命
松元繪里花表示，知道最近與她有關的耳語後，思考很久要如何澄清才不會再引起波瀾，最後決定勇敢站出來發聲，她強調：「我可以肯定的說不是我，我們從來沒有一起共演過。」並坦言這些謠言讓她覺得很可怕，沒辦法好好睡覺，「現在我非常了解，誹謗中傷是可以奪走一個人的性命的。」
齊藤慎二「保母車上性侵少女」 遭公司火速踢出
41歲的已婚諧星齊藤慎二今年7月時，涉嫌在1輛停放於東京新宿電視台外的保母車內，趁著一名20多歲的女子落單，上前對她伸出狼爪，隨後猥褻、強制性交得逞，受害女性事後向警方報案，東京都警視廳新宿警察署立即將齊藤逮捕、函送法辦，事件在近日曝光。
齊藤慎二接受訊問時，承認被害女子的指控，並表示歉意，「我為自己魯莽的行為，對女方和自己的家人造成困擾，感到非常後悔。」他所屬的經紀公「吉本興業」亦在事件爆發後宣布解約。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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松元繪里花表示，知道最近與她有關的耳語後，思考很久要如何澄清才不會再引起波瀾，最後決定勇敢站出來發聲，她強調：「我可以肯定的說不是我，我們從來沒有一起共演過。」並坦言這些謠言讓她覺得很可怕，沒辦法好好睡覺，「現在我非常了解，誹謗中傷是可以奪走一個人的性命的。」
齊藤慎二「保母車上性侵少女」 遭公司火速踢出
41歲的已婚諧星齊藤慎二今年7月時，涉嫌在1輛停放於東京新宿電視台外的保母車內，趁著一名20多歲的女子落單，上前對她伸出狼爪，隨後猥褻、強制性交得逞，受害女性事後向警方報案，東京都警視廳新宿警察署立即將齊藤逮捕、函送法辦，事件在近日曝光。
齊藤慎二接受訊問時，承認被害女子的指控，並表示歉意，「我為自己魯莽的行為，對女方和自己的家人造成困擾，感到非常後悔。」他所屬的經紀公「吉本興業」亦在事件爆發後宣布解約。
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