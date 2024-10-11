今（11）日凌晨，新北市板橋區僑中一街內的某停車場，發生一起持刀傷人的案件，24歲的李姓男子，因懷疑27歲吳姓男子，與自己的24歲謝姓女友交往，一怒之下，竟持刀砍傷吳男，李男犯案後逃離現場，警方獲報尋追查，於新北市五股區逮捕李男到案。
據了解，李男懷疑吳男跟謝姓女友交往，趁吳男教謝女開車時，持刀衝到停車場，氣憤朝吳男揮砍，吳男左手臂遭砍傷，所幸送醫治療無生命危險。
李男犯案後逃離現場，警方獲報尋追查，掌握其動向之後，於新北市五股區某旅館，攻堅逮捕李男到案，全案持續偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
李男犯案後逃離現場，警方獲報尋追查，掌握其動向之後，於新北市五股區某旅館，攻堅逮捕李男到案，全案持續偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110