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▲11日凌晨，新北板橋某停車場，發生持刀傷人案，李姓男子懷疑吳姓男子，與自己的謝姓女友交往，一怒之下持刀砍傷吳男。（圖／翻攝畫面）

今（11）日凌晨，新北市板橋區僑中一街內的某停車場，發生一起持刀傷人的案件，24歲的李姓男子，因懷疑27歲吳姓男子，與自己的24歲謝姓女友交往，一怒之下，竟持刀砍傷吳男，李男犯案後逃離現場，警方獲報尋追查，於新北市五股區逮捕李男到案。據了解，李男懷疑吳男跟謝姓女友交往，趁吳男教謝女開車時，持刀衝到停車場，氣憤朝吳男揮砍，吳男左手臂遭砍傷，所幸送醫治療無生命危險。李男犯案後逃離現場，警方獲報尋追查，掌握其動向之後，於新北市五股區某旅館，攻堅逮捕李男到案，全案持續偵辦中。