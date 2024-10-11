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10日上午，北市中山區龍江市場，驚傳70歲的蔡姓婦人在逛街時，遭人騎乘機車拉扯搶奪頸脖的金項鍊，歹徒得手後騎車逃逸。警方獲報後循線追查，於淡水區嫌犯的租屋處逮到人，並在現場查獲毒品，全案依毒品、竊盜以及搶奪罪嫌送辦。據了解，當時婦人遭搶奪約價值3萬元的金項鍊，嫌犯57歲的朱男得手後，就騎乘機車逃離現場，往新北市淡水區方向逃逸，並將偷來的贓車丟棄。警方調閱監視器，鎖定朱男的下落，其犯案後，搭乘捷運前往淡水租屋處。警方隨即派員前往外埋伏逮人，朱男被逮後坦承犯行，警方在其住處搜到毒品海洛因，朱男供稱，因缺錢花用才會下手行搶，搶到的金項鍊已被變賣懷債，訊後，被警方依毒品、竊盜以及搶奪罪嫌送辦。