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基隆市長謝國樑罷免投票將在10月13日登場，國民黨基隆市黨部將在明（12）日晚間舉行「反惡罷」造勢晚會。支持罷免謝國樑的公民團體明日晚間也將在基隆國民運動中心旁舉辦「明仔日 雞聾換新衫」晚會，將邀請聯電創辦人曹興誠上台助講。國民黨基隆市黨部明日晚間將在安樂路一段麵粉廠辦「守護基隆 守護國會」造勢晚會，由立委王鴻薇、謝龍介主持，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等藍營黨內要角雲集，展現藍軍大團結氣勢。明日晚間7到9點，支持罷免謝國樑的公民團體，「山海公民拆梁行動」也將在基隆國民運動中心光一路橋下舉辦「明仔日 雞聾換新衫」晚會，出席名單包括公民老師黃益中、資深媒體人陳東豪、罷韓四君子張博、董事長樂團與曹興誠等人。雖然卡司遠不如國民黨，但是張博洋仍表示，明晚站台論述的重點將呼籲基隆市民要好好思考「基隆市是不是值得更好的市長」，拆樑團體與公民力量一路努力，終於走到基隆有重新開機的機會，呼籲基隆市民要把握。