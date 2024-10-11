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總統賴清德昨在國慶典禮上，多次提到中華民國，並強調與中華人民共和國互不隸屬。前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑今（11）日說，賴清德講的中華民國，與立法院長韓國瑜昨天講的中華民國，並不相同，賴清德的中華民國，沒有包含大陸，實際上就是台獨，用台語來說，就是「用別人的祖宗牌位拜自己的祖先」。蕭旭岑今接受中廣節目《千秋萬事》專訪，他說賴清德雖然提中華民國，但因為說互不隸屬、台灣也是國家名字，這是新兩國論，把中華民國台獨化，把大陸當另一個國家，和國民黨主張的憲法一中，是不一樣的概念；國民黨不要被騙了。他提醒，賴清德看起來向中華民國靠攏，但實際上卻是把「法理台獨」重新定義，等於是將「中華民國」當殼，內容物卻置換為「台獨」，這對兩岸局勢會非常危險，中華民國要包含固有疆域，賴清德的中華民國只侷限在台灣，如果國民黨掉以輕心，讓賴清德把兩岸論述都拿走，對國民黨會有滅頂之災，未來的選舉也都很難樂觀。