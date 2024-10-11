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▲「神宮寺拉麵」的二層泡雞白湯拉麵，湯頭相當濃郁。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「神宮寺拉麵」的「二層泡」，是將特地發泡後的濃滑雞湯加在秘傳雞白湯上面，形成「雙層湯頭」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「神宮寺拉麵」的麵條屬於粗麵條。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「うなぎ四代目菊川」推出秋季限定餐點，將鰻魚結合鮭魚卵。（圖／取自「うなぎ四代目菊川」臉書）

高雄漢神巨蛋迎來日系拉麵新品牌「神宮寺拉麵」，來自於日本名古屋，主打全球首創的「二層雞白湯拉麵」，海外首家直營店就選擇進駐高雄，昨（10）日為試營運日，今天為開幕首日，吸引大批民眾排隊，11:30開始營業，11:00時店家門口就已大排長龍，民眾坐在店外一整圈，等候服務人員發號碼牌，無不期待著進場品嚐那獨特的「二層雞白湯拉麵」。「神宮寺拉麵」經營者提到，拉麵品牌於2021年9月創立，開業以來原本是以「醬油拉麵、沾麵」這兩道麵受關注，後來因參加了全國知名店鋪匯聚的拉麵評比，推出限定菜單「鷄白湯拉麵」，沒想到廣受歡迎，因此於2024年7月，創立了專門經營鷄白湯的新品牌「二層泡鷄白湯神宮寺」。此次來台的「神宮寺拉麵」，就是，而所謂的「二層泡」，與坊間有款「泡系拉麵」湯頭不同，「泡系」顧名思義就是湯頭上有許多泡沫，是以用攪拌器打出，類似是拿鐵上面的奶泡。而「神宮寺拉麵」的，故名「二層泡」。此湯頭號稱更能將湯頭香氣與麵條結合，吃起來更有滋有味。雖然濃郁但順口，尤其些許青蔥絲與洋蔥末提味，些微辛香襯托更能平衡逆感。至於麵條，「神宮寺拉麵」麵條使用北海道產小麥，經過獨特配方調製，並混合了全麥麵粉，有Q勁中又透著一點蓬鬆感，口感也獨特。配料還有雞叉燒和豬叉燒兩種，帶點燻製的香氣並保留濕潤。還搭佐溏心蛋，吃下來相當滿足。今天為開幕首日，隊伍中第一個抵達店門口的尤先生表示，店家營業時間為11:30，百貨則為11:00，他一早10:45就在百貨大門等候，因為熟悉百貨動線而奪得第一位進場品嚐機會，他表示相當喜愛吃拉麵，吃遍全台之外，也會特地到日本各地品嚐，他對於這碗二層泡雞白湯拉麵的評價是：「很濃，但是卻很順口，跟常見的『泡系』拉麵口感真的不一樣，湯頭也不像博多口味的豚骨拉麵那樣重，所以感覺真的好吃。」今日開幕首日限量僅有60組（以號碼牌計算），中午場40組、下午場16:30開始，僅有20組。明日之後提供的拉麵數量將可更多，且除了二層雞白湯拉麵，之後也將有醬油拉麵、沾麵等，選擇更多。至於漢神巨蛋百貨裡另有主打鰻魚的日本餐飲品牌「うなぎ四代目菊川」，將迎來一週年。品牌因應秋季來臨還推出兩款限定新品套餐。魚卵鰻魚丼是將滿滿的鮭魚卵與香烤鰻魚鋪滿在熱騰騰的米飯上。而「魚卵鰻魚御膳」以烤鰻魚搭配兩倍份量的魚卵，讓雙重海味在口中爆發。販售日期將供應到10月31日。