10日下午，台中市北區某眼鏡行，曾姓男子突跑到店門口下跪，引起路過民眾關注，警方獲報後趕抵，曾男指出，因店內的徐姓女子積欠7000元，因此他才當眾下跪，要求徐女償還債務。由於曾男並未違法，警方介入協調之後，徐女答應還款7000元，順利讓這起糾紛落幕。
據了解，曾男指出徐女積欠7000元，但徐女卻對這筆債務有異議，雙方針對債務引起紛爭，曾男於昨天下午，跑到眼鏡行門口下跪，引發民眾關注，並報警處理。因曾男下跪並無違法，警方也只能介入協調，後來徐女願意支還款項，曾男也不再下跪，讓這起風波落幕。警方也呼籲，如遇糾紛應保持冷靜，並善用法律途徑解決。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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