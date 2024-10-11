我是廣告 請繼續往下閱讀

▲10日下午，台中市北區某眼鏡行，曾姓男子突跑到店門口下跪，真相竟是7000元債務糾紛，警方介入協調之後，順利讓這起糾紛落幕。（圖／翻攝畫面）

10日下午，台中市北區某眼鏡行，曾姓男子突跑到店門口下跪，引起路過民眾關注，警方獲報後趕抵，曾男指出，因店內的徐姓女子積欠7000元，因此他才當眾下跪，要求徐女償還債務。由於曾男並未違法，警方介入協調之後，徐女答應還款7000元，順利讓這起糾紛落幕。據了解，曾男指出徐女積欠7000元，但徐女卻對這筆債務有異議，雙方針對債務引起紛爭，曾男於昨天下午，跑到眼鏡行門口下跪，引發民眾關注，並報警處理。因曾男下跪並無違法，警方也只能介入協調，後來徐女願意支還款項，曾男也不再下跪，讓這起風波落幕。警方也呼籲，如遇糾紛應保持冷靜，並善用法律途徑解決。