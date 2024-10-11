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中國股市今 (11) 日開低走低，A股三大指數全面下跌，漲勢似乎呈現回檔熄火趨勢，然而，許多股民仍持續湧入市場，交易開戶熱絡的程度，甚至讓中國券商得假日加班作業，中媒更指出，甚至有券商員工因此累到掛點滴。中國A股三大指數今日開盤後呈現下跌態勢，上證指數盤中跌幅1.13%；深成指數跌幅2.27%；滬深300指數下跌1.37%。根據中國財經媒體《每日經濟新聞》報導，A股開市後，連續天數呈現天量成交，仍顯示投資人持續跑步進場，熱絡程度也讓中國多地券商上班時間比銀行還長，繼國慶連假無休後，券商營業時間延長到晚上，連這周末也要開門。中國銀河證券有營業部門通知客戶，現場時間將延長，周一至周五營業時間調整為8:30至20:00。同時周六周日也開門營業，時間為9:30至16:30，要確保尖峰時段仍能及時回應客戶。甚至有券商人士告訴中媒，即使下班時間，營業部員工也隨時待命，更有營業部經理說累到在打點滴。開戶人士究竟有多少？中國銀河證券相關人士告訴每日經濟新聞，從 9 月 30 日至 10 月 8 日，累計開戶數已達 10 萬人以上，中國國元證券也提到，自 9 月 24 日以來開戶數達到歷史巔峰，超過 2015 年。