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▲特斯拉10月10日舉行We,Robot發表會，在X上不到1天已有1億次查看紀錄。（圖／Tesla X）

▲特斯拉Robotaxi（Cybercab）車內沒有方向盤、電門，更沒有剎車踏板，一切都經由AI自動駕駛。（圖／Tesla X）

▲特斯拉Robotaxi（Cybercab）可設定讓機器人打掃清潔，減少人力運用。（圖／Tesla X）

▲特斯拉Robovan外觀造型很有科技感。（圖／Tesla X）

▲特斯拉Robovan可以載20人。（圖／Tesla X）

▲特斯拉Robovan內部空間曝光，除了載人也可運送貨物。（圖／Tesla X）

▲特斯拉新一代 Optimus 機器人亮相。（圖／Tesla X）

▲特斯拉新一代 Optimus 機器人跳起舞來更加靈動。（圖／Tesla X）

特斯拉（Tesla）又有新玩意了！特斯拉執行長馬斯克10日晚間在「We,Robot」發表會上，一口氣發表兩款新車，包含先前討論熱烈、無人駕駛的Robotaxi「自駕計程車」（命名為Cybercab），以及「史上最大台特斯拉」、可搭載20人的Robovan，還有新一代Optimus智慧機器人。特斯拉發表會話題十足，在X上直播影片至今（11）午1時許，已有1億次查看紀錄，十分驚人。馬斯克搭乘Robotaxi（Cybercab）進場，Robotaxi（Cybercab）外觀猶如Tesla Model 3與Cybertruck綜合版，採用前掀式車門，方便乘客進出。馬斯克表示，Robotaxi車內沒有方向盤、電門，更沒有煞車踏板，一切都經由AI自動駕駛，車內也配有多項液晶螢幕投影設備，科技感十足。Robotaxi（Cybercab）新車成本約在3萬美金（約新台幣96.5萬元）以下，預計在2026年開始大量生產。不過，特斯拉新車「好事多磨」非首例，馬斯克當場俏皮地說：「Before 2027！」透過進化的特斯拉FSD技術，一展進軍無人駕駛出租車龐大商機的企圖心。和Robotaxi（Cybercab）一同亮相的還有Robovan，同樣是無人駕駛，這輛自駕貨車鎖定商務取向的小巴士市場，最大容量可載20人，當然也可以用來載貨。此外，馬斯克更帶來無人駕駛貨運車Robovan，鎖定更商務取向的小巴士市場，表示新車最大可容納20人與大型貨物。但馬斯克未在會中公布Robovan相關價格與量產、上市時間等資訊。除了兩輛自動駕駛新車外，特斯拉也公開新一代的 Optimus 機器人。他們的動作更加靈活了，還在會中展示高台上大秀舞技開Party。馬斯克透露，Optimus 機器人未來量產成本應落在2～3萬美金（約新台幣64~96萬元）。