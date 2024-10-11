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▲11日上午，檢調約談柯文哲台北長任內的機要周榆修等人，進一步釐清總統競選辦公室的金流。（圖／記者呂炯昌攝）

檢廉偵辦京華城圖利案，以及柯文哲政治獻金案，11日上午，約談柯文哲台北長任內的機要周榆修等人，進一步釐清總統競選辦公室的金流，並提訊在押的前副市長彭振聲、前鼎越開發董事長朱亞虎，又傳喚前都發局長黃景茂，釐清京華城容積審議過程。據了解，朱亞虎到案後坦承行賄，遭羈押禁見獲准，雖一度抗告成功，但仍遭北院裁定羈押。到目前為止，包括前北市長柯文哲、議員應曉薇、沈慶京等人，已收押7人。另外，柯文哲大帳房李文宗，因涉及背信罪及貪污收賄罪嫌重大，遭法院裁定羈押禁見。檢調偵辦柯文哲政治獻金案，持續追查不明金流，懷疑有部分捐給柯文哲與民眾黨的獻金，透過木可公關或是望基金會等單位洗白，為釐清民眾黨相關組織的金流與人員，今天上午，檢察官指揮調查局北機站，約談現任民眾黨秘書長周榆修、發言人戴于文等到案說明。