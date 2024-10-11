我是廣告 請繼續往下閱讀

▲猛男金鎮友（右）誤傷小S（左）手指，連忙道歉秀秀。（圖／東森綜合台 提供）

▲薔薔（右）以瘋狂的敘事方式，獲得跟猛男貼身熱舞的機會。（圖／東森綜合台 提供）

小S（徐熙娣）、派翠克以《小姐不熙娣》入圍了第59屆電視金鐘獎綜藝節目主持人獎，最新一集節目中邀請到韓國猛男團體「Wild Wild」，小S一看到猛男就用已經10年沒有性生活為由，想得到猛男們用肌肉安慰，成員金鎮友（麻糬）也很上道，除了大秀肌肉以外，還抓著小S的手讓她親自感受「手感」，不過竟意外讓她的手指頭見血，麻糬連忙道歉安慰，還作勢把手指頭往嘴裡含，讓小S當場心花怒放直呼：「真的太爽了！」「Wild Wild」登場後，製作單位也特別準備了福利，只要講出全場公認最可怕「被渣男渣的故事」，就可以和猛男進行一對一互動，看著性感又帥氣的韓國猛男們，小S突然語出驚人道：「我結婚已經25年了，我只是想要跟大家分享一下我的心情，進入婚姻一開始很幸福，大概生到第3個孩子之後，將近有10、11年的時間『老公沒有碰我』，我覺得我下面不知道是什麼東西！」引起眾人驚呼10、11年的時間也太久了。派翠克身為小S最親近的助理主持，一秒get到小S的「話中有話」，立刻安排小S享用猛男福利，金鎮友讓小S摸胸肌、輕撫腿，甚至還直接把小S腿抬到肩膀上，連身經百戰的小S都被幾番操作搞到害羞臉紅，道謝大喊：「真的太爽了！」而女來賓之一的薔薔，在韓國猛男面前依舊展現出「瘋狂魅力」，激動敘述過去遇到「恐怖暈船仔」的故事，對方不但在外到處放話薔薔是他女友，還去她的健身房、住家樓下、派對堵人，氣得她把對方封鎖。薔薔越講越激動，一旁的小S和派翠克連忙出面喊停，擋在薔薔前面、要她冷靜一點。薔薔的火爆個性被韓國猛男們一致稱讚很真實可愛，但派翠克還是忍不住吐槽：「我覺得妳精神越來越異常了！」