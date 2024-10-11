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台鐵普悠瑪列車翻覆釀18人死亡，司機員尤振仲判刑定讞，其中1名傷者向台鐵求償，台鐵再向尤振仲求償。一審判台鐵敗訴，經上訴，二審今天改判尤振仲賠293萬餘元，還可上訴。台鐵第6432次普悠瑪列車於民國107年10月21日行經宜蘭新馬站時翻覆，造成18人死亡、200多人受傷。司機員尤振仲被依過失致死罪起訴。刑事部分，一審宜蘭地方法院及二審台灣高等法院認定尤振仲疏失造成事故，犯後否認犯行，未見悔意，判處有期徒刑4年6月，最高法院駁回上訴定讞。民事部分，其中一名傷者提告求償，國營台灣鐵路股份有限公司賠償新台幣587萬4998元，再向尤振仲求償，請求分擔半數賠償金額。一審士林地方法院認定，尤振仲為基層司機，無法決定停駛或換車，雖欠缺注意義務，但尚未達重大過失程度，應排除台鐵內部求償權，判決台鐵敗訴。案經上訴，二審由高院審理，今天作出判決。二審認定，尤振仲執行職務非公法行為，台鐵就事故對其有求償權，改判決尤振仲賠償293萬7499元，仍可上訴。行政疏失部分，交通部將尤振仲移送懲戒法院審理；懲戒法院認定尤振仲所為導致重大傷亡，判決撤職，並停止任用4年。