我是廣告 請繼續往下閱讀

▲記者於國泰航空官網實測，台北（桃園）飛東京（成田），來回含稅價約只要1萬1910元，自11月開始，還有相當多日期都是此價格。（圖／翻攝國泰航空官網）

▲中華航空也有「全航線77折」起線上旅展活動，針對多航點推出促銷機票，像是香港3016元起（未稅），國人最愛的日本沖繩5661元起（未稅）、東京9210元起（未稅）。（圖／華航提供）

台北國際旅展ITF即將到來，國泰航空也於官網推出線上旅展，即日起至11月15日，全球67個精選航點最優85折起，其中最受國人喜愛的日本，台北桃園飛東京成田機場，竟有來回含稅價只要1萬1910元之優惠。另外，預訂香港、東京及名古屋等熱門航點，兩人或以上成人同行享8折優惠，並同步推出會員專屬優惠。國泰航空提到，此次67個全球精選航點包含中國大陸、東南亞、中東/南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等，適用出發日期為2024年10月14日至2025年6月30日（2025年1月24日至1月31日不適用）。其中，最受國人喜愛的日本，國泰航空另加碼優惠，於官網預訂香港、東京 、名古屋 、新加坡、巴黎、米蘭、阿姆斯特丹、奧克蘭、布里斯本、凱恩斯來回經濟艙機票，兩人同行享八折。至於國泰航空的國泰會員，也有專屬優惠，登入帳戶後預訂香港、歐洲、紐澳、北美等精選航點機票，輸入優惠編號「CXITF24」 ，可再享單筆訂位滿2萬元（不含稅金及附加費）將可折抵2,000元及額外2,000「亞洲萬里通」里數。限首500筆訂位，先搶先贏。國泰航空也提到，ITF台北國際旅展將於11月1日至11月4日在南港展覽館一館盛大登場，國泰航空也將於攤位編號J501帶來一系列活動。中華航空也有「全航線77折」起線上旅展活動，針對多航點推出促銷機票，像是香港3016元起（未稅）、馬尼拉3668元起（未稅）、新加坡5135元起（未稅），國人最愛的日本沖繩5661元起（未稅）、東京9210元起（未稅）、北海道也只要1萬4000元起（未稅）。還有「與華航共創回憶 分享預言抽帛琉機票」 互動活動，消費者進入活動網站參與互動遊戲，分享與華航的未來旅程回憶照片至社群，並填寫相關資料，有機會抽中「帛琉機票」。