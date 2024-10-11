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▲陳志強低調現身第二殯儀館，向好友汪建民致意。（圖／記者羅偉如 攝影）

▲陳志強說起和汪建民的點滴，悲從中來掩面哭泣。（圖／記者羅偉如 攝影）

藝人汪建民7日因肺腺癌病逝，享年56歲。好友陳志強今（11）日現身靈堂，講起過去和汪建民的種種回憶，忍不住落淚。他透露兩人雖然近期聯繫較少，但過去汪建民一直照顧後輩，而在去年生日時他沒有接到對方打來的電話，也讓他感到相當遺憾，喊話下輩子要再一起打球。陳志強提到過去自己剛出道時，汪建民就對他非常照顧，今天來到靈堂也有在心中祝福對方一路好走，喊話下輩子再一起打球。陳志強不捨地說：「看到他在節目上拿拐杖時，我心裡很替他開心，8月份的時候聽到他身體狀況有慢慢恢復，但沒想到（還是離開了）。」而說起和汪建民的認識過程，除了明星籃球隊和明星棒球隊以外，他也想起在曾國城主持《冒險奇兵》中，是他真正認識汪建民這位老大哥，感嘆回憶兩人之間有過很多美好的畫面，讓他頻頻拭淚。汪建民7月時向外界公布罹患肺腺癌第四期，才過短短3個月，就在本月7日晚間癌逝，享年56歲，他的妹妹在隔日於臉書宣布消息。而汪建民的告別式將在13日下午2點舉行，這幾天演藝圈好友也紛紛陸續到靈堂前致意。