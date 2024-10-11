我是廣告 請繼續往下閱讀

台新金控與新光金控9日同步開股東臨時會，並通過兩家金控合併案，不過，由於合併後，新光金為消滅公司，也引發員工對自身工作保障的不安。對此，新光金董事長魏寶生除在當日表示通過後就是溝通的開始，今（11）日在內部也發出致員工信件，除強調「新新併」不但創造了金融業首樁合意併購的新歷史，能夠與業務互補性高的對象合併，對於股東、員工、客戶及公司未來都將帶來豐碩的四贏成果，可望創造巨大的經營綜效，他更承諾合併後全數員工留任至少3年，一體適用。魏寶生提到，10月9日新光金舉行臨時股東會，已正式通過與台新金控的合意併購案，不但創造了金融業首樁合意併購的新歷史，更重要的是，能夠與業務互補性高的對象合併，對於股東、員工、客戶及公司未來都將帶來豐碩的四贏成果，可望創造巨大的經營綜效，並為大家帶來更好的發展前景，也開創台灣金融業的嶄新篇章。他自從加入新光大家庭以來，曾多次到全國各營業單位拜訪，無數同仁專業服務、努力不懈的畫面，深深的烙印他腦海裡。憑藉大家敬業勤奮的工作態度，在2024的上半年，金控成功繳出一張非常亮麗的成績單，這些都是大家齊心努力的成果。魏寶生也非常清楚，這段時間以來，許多同仁都受到合併新聞的影響，但各位始終堅守工作崗位，盡心盡力服務每一位客戶，他除了欽佩之外，更要感謝同仁的體諒與支持。在這裡特別要請各位放心，因為員工是公司最寶貴的資產，在討論合併的過程中，經營團隊始終將員工權益擺在第一位。他也承諾，未來合併後全數員工留任至少3年，一體適用，也會盡已所能，誠心誠意地與每一位同仁溝通，消除疑慮，期望在團結體諒的氣氛中，公司能昂首邁進，繼續向前。魏寶生強調，合併案通過後，相信未來憑藉雙方的優勢整合，會以「浴火重生、團結向前」的嶄新姿態，來迎接全球化市場的種種挑戰，而新誕生的「台新新光金控」，也能夠成為市場上最強大的即戰力。他更由衷期盼現在每一位同仁都能安心的留下來，一起與公司攜手成長，共創未來。