台灣因為地狹人稠，加上許多人都以汽機車作為代步工具，被外媒甚至用「行人地獄」來形容台灣的交通問題，然而荷蘭導航和GPS設備公司「TomTom」，近日就公布最新的交通指數排行，結果發現亞洲城市交通最糟的是印度的班加羅爾（Bengaluru）；台灣最塞的城市則是台中市，且前10名當中，台灣就有3縣市入榜。
荷蘭導航和GPS設備公司「TomTom」近日針對6大洲、55個國家及地區中387個城市，透過平均用路時間、燃料成本以及二氧化碳排放量，對世界各地城市的交通進行評估，做出「TomTom交通指數（TomTom Traffic Index）」的統計；另外，也針對以市區為中心，畫出5公里半徑方圓，10公里距離所需要的時間，來評選出「交通最糟城市」。
亞洲區交通最糟城市出爐！前10名中台灣佔3縣市
在亞洲被列入計算的33城市當中，交通最糟的城市是「印度班加羅爾（Bengaluru）」，行駛10公里平均花費時間高達28分10秒，換算下來，該城市的民眾在尖峰時段，每年都要在路上多花132小時；第二名及第三名則是印度普恩市（Pune）和菲律賓馬尼拉（Manila），10公里平均行駛時間分別為27分50秒和27分20秒。
第四名至第十名，分別為「台灣台中市（26分50秒）」、「日本札幌市（26分50秒）」、「台灣高雄市（26分鐘）」、「日本名古屋市（24分20秒」、「日本東京（23分40秒）」、「印尼雅加達（23分20秒）」以及「台灣台南市（22分10秒）」。
全球交通最糟城市排行！台灣最塞「台中市」排名第11名
至於在全球範圍內，交通最糟糕的城市則是「英國倫敦」，行駛10公里平均花費時間高達37分鐘20秒，行駛時間遠超第二名的「愛爾蘭都柏林（29分30秒）」，非常的驚人！而雖然在亞洲區台灣前十名就佔據三個縣市，不過在全球範圍排行當中，原本在亞洲區第四名的「台中市」，變成第11名了！
很多人也會好奇，人口密度非常高的台北怎麼都不見蹤影？台北市的交通指數則是在亞洲區排名第11名、全球排行第43名。從排行來看，台灣不管是台中、台南、高雄、台北等地方交通現在仍有壅塞的問題，近2年的交通指數也幾乎沒變，未來是否能讓交通改善，有沒有什麼更好的交通政策，也是地方政府與中央的一大課題囉！
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亞洲區交通最糟城市出爐！前10名中台灣佔3縣市
在亞洲被列入計算的33城市當中，交通最糟的城市是「印度班加羅爾（Bengaluru）」，行駛10公里平均花費時間高達28分10秒，換算下來，該城市的民眾在尖峰時段，每年都要在路上多花132小時；第二名及第三名則是印度普恩市（Pune）和菲律賓馬尼拉（Manila），10公里平均行駛時間分別為27分50秒和27分20秒。
第四名至第十名，分別為「台灣台中市（26分50秒）」、「日本札幌市（26分50秒）」、「台灣高雄市（26分鐘）」、「日本名古屋市（24分20秒」、「日本東京（23分40秒）」、「印尼雅加達（23分20秒）」以及「台灣台南市（22分10秒）」。
全球交通最糟城市排行！台灣最塞「台中市」排名第11名
至於在全球範圍內，交通最糟糕的城市則是「英國倫敦」，行駛10公里平均花費時間高達37分鐘20秒，行駛時間遠超第二名的「愛爾蘭都柏林（29分30秒）」，非常的驚人！而雖然在亞洲區台灣前十名就佔據三個縣市，不過在全球範圍排行當中，原本在亞洲區第四名的「台中市」，變成第11名了！
很多人也會好奇，人口密度非常高的台北怎麼都不見蹤影？台北市的交通指數則是在亞洲區排名第11名、全球排行第43名。從排行來看，台灣不管是台中、台南、高雄、台北等地方交通現在仍有壅塞的問題，近2年的交通指數也幾乎沒變，未來是否能讓交通改善，有沒有什麼更好的交通政策，也是地方政府與中央的一大課題囉！