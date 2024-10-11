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▲台灣地狹人稠，加上汽機車輛眾多，先前曾經被外媒多次評為是「行人地獄」的國家。（圖／記者許若茵攝）

▲亞洲區交通最糟的城市是「印度班加羅爾（Bengaluru）」，前十名台灣則有3縣市入榜，台北則排在第11名。（圖/TomTom官網）

▲2024年「TomTom交通指數」最新排行，台灣最塞的城市「台中市」排名全球第11名。（圖/TomTom官網）

台灣因為地狹人稠，加上許多人都以汽機車作為代步工具，被外媒甚至用「行人地獄」來形容台灣的交通問題，然而荷蘭導航和GPS設備公司「TomTom」，近日就公布最新的交通指數排行，荷蘭導航和GPS設備公司「TomTom」近日針對6大洲、55個國家及地區中387個城市，在亞洲被列入計算的33城市當中，；第二名及第三名則是印度普恩市（Pune）和菲律賓馬尼拉（Manila），10公里平均行駛時間分別為27分50秒和27分20秒。第四名至第十名，、「日本札幌市（26分50秒）」、、「日本名古屋市（24分20秒」、「日本東京（23分40秒）」、「印尼雅加達（23分20秒）」，非常的驚人！而雖然在亞洲區台灣前十名就佔據三個縣市，不過在全球範圍排行當中，從排行來看，，未來是否能讓交通改善，有沒有什麼更好的交通政策，也是地方政府與中央的一大課題囉！