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基隆市長謝國樑罷免投票將在10月13日登場，國民黨基隆市黨部將在明（12）日晚間舉行「反惡罷」造勢晚會。立法院長韓國瑜今（11）日在臉書發文，請勇敢的基隆市民朋友一同站出來，「10／13，請大家用『不同意票』守護我們的市長謝國樑。」韓國瑜在臉書發文表示，過去這段時間，因為籌備國慶相關活動及立法院各類行程，國家慶典的籌備，莊嚴慎重，務求自己能沈穩辦好，不希望因為其他議題的干擾而失去焦點。幸能順利圓滿，感謝大家。韓國瑜指出，自己有一份重要的懇託，需向大家報告，「為基隆的明天留下謝國樑市長，是我個人的推薦、更是為國留才」，他喊話基隆市民10月13日用「不同意票」守護謝國樑，「讓大家有機會看見一個和過去完全不一樣的嶄新基隆，為基隆打造一個蓬勃活力、美好向善的新未來。」韓國瑜也透露，12日下午兩點，他會在基隆護國城隍廟為起點，陪著國樑市長車隊遊街，「希望有機會看到大家，也再次拜託所有好朋友10／13投下『不同意票』，謝謝大家！」