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投資市場歷經美國聯準會十一次升息後，在九月十九日迎來首度降息，宣布新一波降息循環啟動，然眼前還有美國大選、地緣政治等不確定因素，投資人的資產布局該何去何從。兆豐銀行掌握先機在隔天二十日第一時間舉辦兆豐財富論壇，為投資人剖析降息環境下的股票、債券、匯率投資對策。論壇由兆豐銀行副總經理陳建中，率領素以專業紮實研究功力著稱金融圈的兆豐銀行財務處、財富管理處專家團隊，從匯市、股市、債市今年來的變化到未來展望，帶給客戶全方位專業投資及退休理財規劃建議。常言道「天涼好個秋」，論壇當天已近秋分前夕，陳建中在開場致詞時幽默地說，接下來國際總體經濟能否好個秋，仍受聯準會降息、美國總統大選、中東戰火、日本貨幣政策改變等變數牽動，值得投資圈持續關注。不僅投資市場需要留意，他話鋒一轉講到台灣已進入高齡化社會，兆豐銀行持續推動「退休健診服務」，為民眾客製化退休健診報告書，即早檢視退休金缺口、規劃退休後現金流，兆豐銀行也是八月唯一參與「高齡健康產業博覽會」的公股銀行，顯示兆豐對協助民眾退休後財富建置的重視；不過，鑑於金融詐騙猖獗，更重要的是民眾不要被詐騙，兆豐銀行因而持續響應政策，推動信託二．〇計畫，建議民眾不妨透過信託保全財富。聯準會啟動降息循環首當其衝的是全球匯市，而牽動非美貨幣走勢重中之重的是美元指數。兆豐銀行財務處匯率專家徐欣怡一開始便破題，「美元第四季可能維持震盪偏弱格局，已將美元匯率區間從一〇〇～一〇六下修至九七～一〇四」。她分析，美國總統共和黨候選人川普偏好弱勢美元，民主黨候選人賀錦麗對美元則較中立，若川普當選，且美元拉高，將是短線逢高調節的機會。非美貨幣方面，徐欣怡分析，歐洲央行未來降息機率不高，但美國會降息，將使美歐利差收斂，故將歐元匯率預測區間上移至一歐元兌一．〇九～一．一四美元間。日圓方面，日本央行仍有升息可能，不容易再看到「天天都便宜的日圓」，但未來想買低一點匯率還是有機會，預料第四季日圓對美元匯率將落在一美元兌一三五～一四五日圓區間。對於第四季該如何精準投資、智慧布局，兆豐銀行財管處市場專家李雅育提醒，隨著接下來現金、存款收益將愈來愈低，因而提出三大投資建議。第一是著眼於美國啟動降息循環產生的投資機會，目前看來美國經濟軟著陸機率高，寬鬆貨幣政策有利股市。相較於股市，不管經濟硬著陸或軟著陸，投資債券都是送分題。目前買債鎖住高利還不算太晚，且最好是布局十年期以上長天期債券，券種則以投資等級債最佳，因可抵禦景氣衰退。第二是著眼於美國總統大選產生的投資機會，儘管近期股市受選舉不確定性而震盪，但統計過往S&P 500指數在大選年表現，選後一年平均漲幅達二十四％之多，意味投資人可趁股市下跌時進場布局，以迎接反彈行情。第三是看好美、日、台具有半導體產業優勢，尤其日本在材料、設備方面的優勢，日股具有長期投資價值，惟短線可能受到日央十月三十一日、十二月十八日利率決策動向影響。李雅育進一步建議客戶可善用三大工具做好降波動的智慧布局，一是兆豐銀行機器人理財ＥＴＦ投資平台，也是首家推出機器人理財基金及ＥＴＦ投資雙平台的公股銀行，當中精選的十～十二個投資組合，每半年動態調整，讓投資人可以輕鬆線上申購，滿足不同的理財需求。其二是針對想要定期定額投資基金的客戶，兆豐投研團隊精選優質基金，包含國家實力特色的美日台基金、前瞻科技的AI科技基金、攻守兼備的多重資產基金、可掌握降息商機的債券型基金。其三是加入兆豐銀行的高資產理財服務，透過分行的理財團隊以及總處的專家團隊，提供客製化服務，可協助客戶安心留在投資市場，穩健地讓財富增值。兆豐財富論壇也特別邀請到不同領域專家分享個人理財、旅遊心得，其中，理財專家盧燕俐針對高齡化社會來臨，提醒大家要及早規劃準備退休金，兆豐銀行提供免費的退休健診服務、專業的財務分析，正可協助客戶打造個人化退休理財規劃建議；旅遊達人李秀媛則分享她探訪祕魯馬丘比丘、納茲卡線，及與當地孩童互動的有趣經歷，讓現場貴賓跟著她一同神遊南美秘境。對總體經濟頗有獨到看法的陳建中副總經理在最後座談時總結，金融市場對降息等各種訊息大多是提前反應，兆豐銀行早先已提醒客戶提早布局債券，有鑑於聯準會年底之前還可能降息，目前仍可布局長天期債券，而股票宜選擇高成長股，例如美國新創相關，當中AI相關是首選。整體而言，投資組合可以投資等級債為核心資產，搭配中長期前景佳的科技類股進行衛星布局。論壇結束後，仍有不少與會貴賓特別留下腳步，與兆豐銀行團隊討論後續投資布局，足見兆豐銀行長年深受客戶信賴的情誼。展望未來，兆豐銀行將持續秉持「以客為尊、公平待客」的服務理念，不定期舉辦多元化論壇講座，協助客戶面對各種金融市場變動，掌握先機，攜手創造豐碩的投資成果。