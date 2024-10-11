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▲盧秀燕表示，她相信卓榮泰和韓國瑜不會辜負總統賴清德的期望和勉勵。（圖／台中市政府提供，2024.10.11）

朝野今天中午的和解飯宣告破局，台中市議員陳俞融諷刺對和解很有信心的市長盧秀燕是神婆，挖苦她星期一預言、星期五就被神打臉。盧秀燕笑著回答「立法院本來就是吵吵鬧鬧、來來回回，一次不成還有兩次、三次」，相信卓榮泰和韓國瑜不會辜負總統賴清德的期望和勉勵。陳俞融則繼續挖苦盧「妳要不要再掐指一算，什麼時候台北才會成？」中央政府明年總預算遭立法院藍白聯合阻擋，台中市議會民進黨團今（11）日上午才為市府堅持不送明年受影響的預算資料，與副市長黃國榮發生爭執。黃國榮和盧秀燕堅持，要等中央重編預算才能提供資料，並對中午的和解飯把持高度樂觀，未料兩院三黨的和解飯卻破局。下午民進黨市議員陳俞融質詢時，諷刺盧秀燕是「神婆」，星期一在議會指朝野和解飯一定會成，星期五就被打臉。盧秀燕回答「一次不成還有兩次、三次，立法院本來就是吵吵鬧鬧、來來回回」，本會期的立法院會到明年一月止，她仍相信一定會成、一定會有結果。陳俞融再問，地方要等中央哪次飯局之後，才能拿到資料？盧秀燕答「卓院長和韓院長都是有智慧之人，一定會解決的！」陳俞融追問「所以黨團向市府要資料，還要看和解飯、和解咖啡成或不成，才能提供嗎？」盧秀燕秒答「對」！陳俞融不可置信問「你敢回答對？」盧秀燕帶著笑容強調「不準確的資料，我們也不敢給」。盧秀燕再次說，她相信卓榮泰和韓國瑜不會辜負總統賴清德的期望和勉勵。陳俞融仍無法接受，繼續挖苦「盧市長要不要掐指一算，我們還要等多久？什麼時候台北才會成？我們才能要到資料？」接下來質詢的民進黨市議員林德宇，稱讚盧秀燕是有政治智慧的人，朝野要和解，有賴於盧出面開金口，拜託各黨團立委盡速審查、中央建設早日規劃執行。盧秀燕立即順著台階下，表態公開喊話「拜託行政院趕快重送、拜託立法院認真審查，兩邊都繼續努力、嘉惠地方與國家」。國民黨議員陳政顯則繼續緩頰，指議員大鳴大放實屬必然，若拿到不正確的資料，也不是好事。