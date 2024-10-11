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▲愛黛兒先前得獎時在台上感謝碧昂絲，還說最佳專輯應該要頒給對方。（圖／翻攝愛黛兒IG）

美國知名饒舌歌手吹牛老爹（Sean "Diddy" Combs）近來遭指控涉及性交易、性虐待、性侵等罪，日前已被警方逮捕，事後外媒翻出他先前舉辦的「白色派對」，發現許多大咖巨星都是座上賓，也包括天后碧昂絲（Beyoncé）。碧昂絲被捲入吹牛老爹的醜聞後，現在抖音狂傳有關於她的陰謀論，指出只要有人贏過碧昂絲，就可能發生不幸，因此不少人在台上獲獎，都會感謝碧昂絲，否則將厄運纏身，現在就連一般人也開始「感謝碧昂絲」，像是「感謝碧昂絲，讓我們的狗沒有得癌症」等。國外許多大咖歌手獲得音樂獎項時，常常會在台上感謝碧昂絲，像是英國天后愛黛兒（Adele）和碧昂絲同時入圍59屆葛萊美獎「年度最佳專輯獎」，最後由愛黛兒勝出，她上台時就感謝碧昂絲，並說「我最欣賞的藝人就是碧昂絲」，並大讚對方的專輯《檸檬特調》非常偉大，還想把獎項給對方，小甜甜布蘭妮先前也曾在台上感謝過碧昂絲。之後就有傳言指出，娛樂圈有潛規則就是風頭不可強過碧昂絲，甚至如果贏過碧昂絲，可是沒有感謝對方的話，可能就會發生不幸的事，還有人猜測，先前泰勒絲在MTV音樂獎上獲頒最佳女歌手音樂錄影帶獎時，「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye）突然衝上台搶麥克風，還說「嘿！泰勒絲，我為妳得獎感到開心，也想讓妳發表完妳的感言，但每次都是碧昂絲得獎！都是她！」其實此舉是在保護泰勒絲。現在「感謝碧昂絲」的風氣也傳入抖音，不少用戶會在感恩節時感謝碧昂絲，或是感謝碧昂絲讓他們的狗狗很健康等，在任何狀況和場合都會感謝碧昂絲。不過即使「感謝碧昂絲」成為迷因，也不能證明如果不感謝碧昂絲就會有不幸的事情降臨，因為碧昂絲確實是值得尊敬的歌手、藝術家，因此有許多大咖歌手在台上感謝她也不奇怪。