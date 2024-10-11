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近日東北季風增強，風力發電發威，台電今（11）日表示，風力發電量自10月7日下午起突破2GW（百萬瓩），便維持穩定發電，至今更連續出力2GW以上已超過50小時，可供應近1000萬個家戶1日用電。繼9月28日風力瞬時發電量達到2.93GW，創下歷史新高後，近日風電更穩定出力，成為供電要角。台電指出，10月7日14時41分開始風力發電出力超過2GW，8日整天也都保持此水準。9日凌晨0至5時雖出力略降，但5時左右開始又突破2GW，到目前為止也都維持同樣水準。而9日凌晨起至今已連續發電超過50個小時，台電估算，風力發電度數超過1億度，可供應近1000萬個家戶一日用電。而昨日國慶日當天，風力發電整日也保持在此水準，等同一天風力就發了超過4800萬度綠電。台電指出，秋冬期間風力發電效果佳，可進一步擴大燃煤機組降載幅度，也讓抽蓄機組在白天有餘裕儲存電力，優化空污季的電力調度模式。台電強調再生能源成果逐漸展現，近年在政府與民間全力推動下，離岸風電已完成372座風機，將持續推動風場併網發電。除了風光瞬時發電量一再創新高，現今再生能源更可維持長時間穩定出力。目前電力調度皆以再生能源優先，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣等機組便可以減少發電，也讓機組歲修規劃更有餘裕。