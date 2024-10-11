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▲點水樓和解飯9道菜色，完整曝光。（圖／吳春城辦公室提供）

▲「點水樓」宣稱自家的小籠包是19摺，比「鼎泰豐」的黃金18摺硬是多了一摺。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「Do Re Mi」的作法是用上一份的蝦仁，加上兩份的蟹膏與三份的蟹肉，如音階般組合，因而有此名。（圖／翻攝點水樓官網）

立法院長韓國瑜因明年度中央總預算目前被藍白4度封殺，他今（11）日中午應卓榮泰之託且由卓榮泰付錢請客，邀集各黨團幹部，前往曾獲米其林必比登推薦的餐廳「點水樓」吃了頓「和解飯」。菜單稍早曝光，全是點水樓的招牌菜，其中除了前菜有因季節會略微更動，幾乎所有菜色都是一般民眾到餐廳也都點得到的。而其中的「DO RE MI」也因菜名特殊，特別受到討論。綜觀今日餐敘的9道菜，包括前菜盆菜容納8道小菜（蔥油芋艿、桂花蜂蜜石蓮花、酥炸翼豆、紹興醉雞、五香鳳尾魚、芝麻醬花瓜捲、鑲翡翠椒、麻辣鳳爪）。接著是佛跳牆、DO RE MI、芋泥香酥鴨、生菜蝦鬆、鮮炒馬祖淡菜、天然蔬果原汁七彩小籠包（原味、九層塔、松露）、百果芋泥佐卡比索冰淇淋跟寶島甘露梨等。細看評估這些菜色，幾乎都是點水樓的招牌菜，像是天然蔬果原汁七彩小籠包，標榜外皮的多種色澤，皆來自於天然蔬菜，且每顆都是捏19摺，比鼎泰豐硬是多了一摺，原因是創辦點水樓的南僑集團會長陳飛龍喜歡單數。這道餐中各個菜色拆開來看，單點價格都不是過於高昂，較高一點的可能僅有極品佛跳牆，是以一人一盅方式，每人680元，作法偏福建傳統口味，用料有干貝、豬肚等。至於菜名最逗趣的，經常會在秋季蟹宴主題中出現，但是《NOWnews今日新聞》記者亦致電點水樓詢問，業者僅表示這些菜色幾乎都是點水樓既有的招牌菜，並非另外客製化推出，而其他問題則不願多談。