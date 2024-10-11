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韓國作家韓江（Han Kang）贏得本屆諾貝爾文學獎（Literature），成為首位獲得該獎的韓國作家，瑞典文學院盛讚韓江的作品「以極具衝擊力和充滿詩意的散文直面歷史創傷，揭示人類生命的脆弱」。諾貝爾文學獎桂冠花落韓國，讓韓國民眾大為振奮，不到半天的時間，韓國兩大書商就表示韓江的著作已銷售一空，即時銷售排行榜前10名更一度全由韓江著作霸榜。根據《韓聯社》報導，教保文庫與YES24兩大書商光是在韓江得獎後的半天時間，便已分別賣出6​​萬多冊與7萬多冊的韓江著作，跟平常相比成長了好幾百倍、甚至是上千倍。庫存全被搶購一空，動作慢的民眾只能預購。而在今（11）日上午，YES24即時暢銷排行榜的第1名至第10名皆為韓江著作，教保文庫的情況也類似，即時暢銷排行榜的第1名至第9名全是韓江。《素食者》、《少年來了》、《永不告別》等書在兩書店皆佔據前3名，雖然各自的排序不盡相同。韓江在得獎後表示，既榮幸又驚訝，完全沒想到會得獎。被問及從哪位作家身上獲取最多靈感，韓江則說，前輩作家們就像一個集體，他們探索人生的意義，有時候迷路，有時候十分堅決，他們的努力和力量都能給後人帶來靈感，很難單獨列出特定幾個人。被問到最想推薦給新讀者的自己作品，韓江選了《永不告別》、《白》、《素食者》。